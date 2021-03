Psakiová po Putinových slovech uznala, že se USA mají nad čím se zamyslet

Když ruský vůdce ve čtvrtek hovořil o americkém establishmentu, prohlásil, že se Afroameričané v USA dosud setkávají s „nespravedlivostí a vyhlazováním“. Rovněž připomněl „velmi těžké“ a „velmi kruté“ období otrokářství v této zemi.

„Zde v USA se můžeme především věnovat reflexi a uznat, že musíme udělat mnohem více, abychom čelili rasové nespravedlnosti a stali se lepší zemí. Pracujeme na tom. Prezident (Joe Biden, pozn. red.) je tomu oddán,“ řekla Psakiová ve vysílání televizní stanice MSNBC.

Dotyčná rovněž vyjádřila názor, že Putin jen stěží podléhá křivdám. „Domnívám se, že prezident Putin má ve skutečnosti mnohem tlustší kůži, než si myslí jeho pracovníci,“ řekla mluvčí Joea Bidena.

Přitom znovu prohlásila, že americký lídr nehodlá zmírnit své výroky na adresu Ruska, ale že bude i nadále hledat možnosti spolupráce s Moskvou v oblasti jaderné zdrženlivosti.

Ve středu byl velvyslanec Ruska ve Washingtonu Anatolij Antonov povolán do Moskvy kvůli konzultacím. Stalo se tak poté, co Biden v rozhovoru pro televizní stanici ABC prohlásil, že Moskva „zaplatí za zasahování do voleb“ v roce 2020, o čemž dříve informovala rozvědka. Prezident USA rovněž kladně odpověděl na otázku novináře, zda pokládá svého ruského kolegu Vladimira Putina za „vraha“.

Ruské MZV to označilo za projev cílevědomé politiky Washingtonu, který „v průběhu dvou let vědomě zaháněl rusko-americkou spolupráci do slepé uličky“.

Když Putin komentoval Bidenovy výroky, popřál mu zdraví. Později americkému předákovi navrhl, aby se v rozhovoru pokračovalo „bez otálení, bezprostředně v otevřené přímé diskusi“. Podle jeho slov „by to bylo zajímavé pro národy jak Ruska, tak i USA, a také pro mnohé jiné země“. Mezi témata, která by mohli oba předáci projednat, uvedl Putin dvoustranné vztahy, boj s pandemií, urovnání regionálních konfliktů a otázky strategické stability.

V Bílém domě na tento návrh zatím neodpověděli.