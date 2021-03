HBO vyvíjí tři projekty najednou podle motivu Hry o trůny, píší média

Podle novinového zdroje budou všichni předchůdci příběhu vytvořeného Georgem R. R. Martinem a popsaného v jeho sérii románů Píseň ledu a ohně. Připravované projekty dostaly názvy Devět cest (9 Voyages), Mořský had (Sea Snake), Bleší dno (Flea Bottom) a Deset tisíc lodí (10 000 Ships).

Příběh Devět cest o mořeplavci Corlisi Velarionovi již má showrunnera. Je jím Bruno Heller, který se podílel na tvorbě seriálů Řím a Gotham. Bude pracovat po boku George Martina.

Ve filmu Bleší dno se děj bude odehrávat v chudé čtvrti Královského přístavu.

Příběh Deset tisíc lodí vypráví o cestě princezny Nymerie, která se společně s přeživšími Rhoynary plavila z Essosu do Dornu po své porážce ve Druhé kořeněné válce. Stalo se to asi tisíc let před událostmi popsanými v sérii románů Píseň ledu a ohně. V seriálu Hra o trůny je odkazem na tento příběh strašná vlčice Aryi Starkové (Maisie Williamsová), kterou hrdinka pojmenovala po Nymerii.

Zatím není známo, kdy budou všechny tyto projekty realizovány a v jakém formátu budou prezentovány divákům.

Nyní HBO aktivně pracuje na seriálu Dračí dům, jehož události se budou odehrávat tři sta let před Hrou o trůny a budou spojeny s Domem Targaryenových. Natáčení začne v dubnu.

Detaily zápletky jsou přísně tajné, ale již je známo, kteří herci byli vybráni pro hlavní role. Brit Paddy Considine se stane králem Viserysem Targaryenem, Emma D'Arcyová se převtělí v královu dědičku a Olivia Cooková se stane královou druhou manželkou - královnou Alicent Hightowerovou.

Prequel k seriálu Hra o trůny

Producenti HBO hodlají dále kapitalizovat na svém veleúspěšném seriálu na motivy ságy Georgea R. R. Martina. Tentokrát hodlají na televizní obrazovky přenést Příběhy Dunka a Egga. Děj se tedy bude odehrávat přibližně 90 let před událostmi ze seriálu Hra o trůny.

Mnoho informací zatím nemáme, ale jedno je jisté. Pokud bude seriál skutečně natočen, bude to pořádná pecka pro všechny fanoušky Hry o trůny. Seriál má být založen na novelách Potulný rytíř, Přísežný meč a Tajemný rytíř. Hlavními hrdiny tedy budou potulný rytíř ser Duncan Vysoký přezdívaný „Dunk“ a jeho panoš Aegon zvaný „Egg“.

Nečekejte ale, že se seriál v krátkém čase přenese do vašeho obýváku. Televize HBO zatím ani nemá dané, kdo se ujme scénáře a kdo vše bude režírovat. Ve filmovém businessu se ale šušká, že producenti dají novému prequelu velmi velký význam, takže snad bude stát zato. Každopádně o zrežírování Příběhů Dunka a Egga prahli fanoušci již delší dobu. Ani v HBO, ani sám George Martin zatím věc nekomentovali.

Poslední série seriálu Hra o trůny byla odvysílaná v roce 2019 a dodnes nenechává fanoušky v klidu spát. Ačkoli se seriál těšil nebývalé popularitě, mnozí byli zklamáni finálem. Vznikla dokonce petice, která požadovala jeho přetočení. V HBO ale tuto iniciativu nikdo nevzal vážně.