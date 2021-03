Kreml vyhodnotil možnost „studené války“ se Spojenými státy

Rusko doufá, že vztahy se Spojenými státy budou co nejlepší, ale je vždy připraveno na to nejhorší, uvedl tiskový tajemník prezidenta Ruské federace Dmitrij Peskov v komentáři k názoru odborníků na možnou novou „studenou válku“ mezi těmito zeměmi.

Předtím americký prezident Joe Biden na otázku médií, zda považuje svého ruského kolegu za „zabijáka“, odpověděl, že ano. Řekl také, že Putin se bude „zodpovídat“ za údajné zasahování do amerických voleb. Putin okomentoval Bidenova slova tak, že mu popřál pevné zdraví, vzpomněl si na dětskou říkanku „Kdo to říká, ten to je“, připomněl, že hodnotit ostatní lidi je jako dívat se do zrcadla, a navrhl uskutečnit rozhovor v pátek nebo v pondělí. V reakci na to Bílý dům uvedl, že Biden a Putin již spolu hovořili a že USA jsou v kontaktu s ruským vedením. Samotný Biden ve čtvrtek po svém vystoupení v Bílém domě odmítl odpovědět na otázku novináře, je-li ochoten k rozhovoru s Putinem.

„Koneckonců, pozorovatelé a odborníci si právě na podobných předpovědích vydělávají na chléb. Samozřejmě vždy doufáme v to nejlepší, ale vždy jsme připraveni na to nejhorší,“ odpověděl Peskov na otázku, jak se Kreml dívá na názor odborníků o možné nové „studené válce“ mezi těmito dvěma zeměmi.

„A jak vidíte, pokud jde o Ruskou federaci, prezident jasně vyjádřil své přání, navzdory všemu, pokračovat ve vztazích mezi oběma zeměmi, protože je to v zájmu nejen našich dvou zemí, ale také v zájmu celého světa. Ale samozřejmě musíme brát v úvahu slova pana Bidena,“ dodal mluvčí Kremlu.

Ruské ministerstvo zahraničních věcí již dříve uvedlo, že ruský velvyslanec ve Spojených státech Anatolij Antonov byl pozván do Moskvy ke konzultacím s cílem analyzovat, co dělat a kam v souvislosti se vztahy s USA směřovat. Zároveň na ministerstvu zdůraznili, že mají zájem zabránit nezvratné degradaci vztahů s Washingtonem, a co je nejdůležitější - „zjistit, jaké mohou být způsoby nápravy složitých rusko-amerických vztahů, které Washington v posledních letech prakticky zavedl do slepé uličky“. Ruské velvyslanectví ve Spojených státech oznámilo, že Antonov poletí do Moskvy 20. března.