Dělali jste to dosud špatně? Šéfkuchař nazval časté chyby při přípravě pečeného a křupavého kuřete

Jaký je nejlepší způsob přípravy kuřete? A existují nějaké specifika při jeho přípravě? Kdy by mělo být osoleno? Jak jej správně naporcovat? Díky španělským odborníkům Gemmě del Cañové a Jordimu Vilaovi jsme si pro vás připravili 7 běžných chyb, kterým se při vaření kuřete musíme vyhnout.

Jak správně vybrat kuře?

Pokud chcete připravit lahodný kuřecí pokrm, prvním krokem je bezpochyby výběr kvalitního drůbežího masa.

„Je těžké porovnat kuřecí maso z průmyslové drůbeží farmy s kuřetem, které se chová v přírodě,“ říká Jordi Vila, šéfkuchař v barcelonské restauraci Alkimia, který vždy pracuje s produkty nejvyšší kvality.

Kuřata z ekofarem se živí zrním a běhají si na svobodě. Díky tomu je jejich maso výživnější a chutnější a také méně tučné, i když je tvrdší než maso z továrny.

„Je to pochopitelné: hodně chodí, proto mají více svalové hmoty a maso není tak bílé. Rozdíl je pak v tom, že je třeba jej vařit déle. Na maso této kvality si musíme znovu zvyknout,“ říká Vila, podle kterého je takové kuře samozřejmě dražší.

„Rozdíl v ceně není až tak velký, ale takové kuře je zjevně zdravější,“ dodal.

Příprava kuřete: mytí a rozmrazování

Syrové kuře obsahuje spoustu bakterií, které se rychle množí, když teplota stoupne. Aby se vám tedy kuře nezkazilo, musíte sledovat jeho teplotu během skladování i během vaření. Čerstvé kuře by mělo být okamžitě zmrazeno nebo skladováno dobře zabalené v chladničce.

Chcete-li kuře rozmrazit, „den před vařením ho musíte dát do chladničky a nebo jej dát do mikrovlnky a každou chvíli maso otáčet“, říká odbornice na bezpečnost potravin Gemma del Cañová.

Při mytí kuřete je velmi důležité, abyste ho nedávali pod kohoutek.

„Nikdy si neumývejte kuře pod tekoucí vodou, abyste zabránili šíření bakterií v kuchyni,“ říká del Cañová a dodává: „Stejně důležité je kuře zcela tepelně upravit, aby se ujistili, že všechny bakterie byly zničeny.“

Je nutné oddělit kuřecí maso od kostí?

Šéfkuchař Jordi Vila doporučuje připravovat kuře i s kostí, stejně jako jiné druhy masa: maso se pak stává šťavnatějším.

„Kosti jsou vodičem tepla, který při kontaktu s ohněm ohřívá a přenáší teplo na maso, čímž zlepšuje jeho pečení a dodává mu bohatší chuť,“ říká šéfkuchař.

V každém případě je odstranění kostí otázkou chuti. Pokud chceme grilovat prsa, obvykle si vezmeme vykostěné maso, aby bylo pečení rovnoměrnější.

Co dělat s kůží?

Pokud jste si koupili vysoce kvalitní kuře, pak byste měli ponechat i jeho kůži. Ta totiž masu dodá příjemnou chuť jak při grilování, tak v troubě.

„Kůže je považována za velmi mastnou, ale pokud je dobře ochucená a pomalu se vaří, bude méně mastná, aniž by ztratila chuť, a když zkaramelizuje glukózu z bílkoviny, pokožka bude zlatá a křupavá,“ říká Jordi Vila.

Ani Gemma del Cañová neodrazuje od ponechání a konzumace kůže, „protože nemá žádné hormony“, ale zároveň dodává, že to není nejzdravější část kuřete. Je totiž nejvíce v kontaktu s bakteriemi, a tak musí být opravdu dobře zpracována.

Chyby při solení a přidávání oleje

Podle Jordiho Vila je jednou z častých chyb při přípravě kuřecího masa jeho dochucování na poslední chvíli. To by dle něj vždy mělo být provedeno před vařením. Šéfkuchař to dělá předem, „aby bylo maso správně nasáklé kořením“. Můžete také připravit solný nálev (100 gramů soli na litr vody) a teprve potom do něj ponořit kuře.

Pokud je kuře grilované, „před přípravou ho musíte pomazat trochou oleje a ten přidat také na gril“. Nesmí jej být ale moc, aby se maso zbytečně nemastilo, říká Vila.

Chyby při přípravě kuřete v troubě

Pokud chceme, aby kuře bylo perfektní, nesmíme zapomínat, že prsa a stehna se připravují jinak. Pokud pečeme celé kuře v troubě, prsa budou hotové dříve než stehna. V tomto případě je lepší se ujistit, že jsou stehna dobře upečená, i když jsou prsa trochu přetáhlá.

Chcete-li si to však „pojistit“, opečte jen stehna, jak to dělá Jordi Vila. Ochucená stehna vložte na 45 minut do formy doprostřed trouby a předehřejte na 180-190 stupňů. Pokud je kuře celé, proces bude trvat jednu až dvě hodiny.

Jak nevysušit kuře v troubě?

„Velmi doporučujeme smíchat bílé víno s vodou nebo brandy s vodou a čas od času otevřít troubu a přidat k masu lžíci tohoto vývaru, který bude z kuřete odtékat spolu s tukem,“ říká Joan Roca, majitel a kuchař restaurace Alkimie. Ten každých 20 minut polije kuře tukem, který z něj během vaření odkapal.

Vila nás učí jednomu triku: „Kuře musí být pečeno prsama dolů, aby k nim stékala šťávy. Díky tomu bude měkčí. Nicméně, 10 minut před tím, než je hotové, je třeba ho otočit, aby se opekla kůže.“

A co porcování kuřete? Tento proces podle něj není obtížný, ale „musíte se zaměřit na přirozené rozdělení kuřete, oddělit prsa od stehen a tak dále... Potom prsa naporcujete na dvě části a oddělíte křídla, říká Jordi Vila. A nezapomeňte, že „pokud si chcete vychutnat skvělou chuť kuřete, musíte jej jíst hned po vaření“.