„Putin si otevřeně dělá legraci z prezidenta USA.” Americká média komentují záměr nečekané výzvy vůči Bidenovi

Americký moderátor Sean Hannity označil Putinovo pozvání Bidena k debatám v živém přenosu za ponižující pro amerického prezidenta. Podle něj si je ruská strana plně vědomá skutečného zdravotního stavu Joea Bidena a může to využívat ve svůj prospěch. Nový pán Bílého domu nyní těžko zvládá řešení každodenních záležitostí, myslí si novinář.

Prezident Spojených států amerických Joe Biden tento týden varoval ruského prezidenta Vladimira Putina, že ten bude čelit následkům v případě, pokud bude prokázáno vměšování se Moskvy do amerických prezidentských voleb. A nejen to. Prezident Biden rovněž dal jasně najevo, že považuje svého ruského kolegu za vraha.

Na kontroverzní výroky amerického prezidenta zareagoval ruský prezident slovy, že je připraven jednat s Bidenem v přímém přenosu a zcela otevřeně. Navíc popřál prezidentovi USA hodně zdraví a dodal, že to myslí vážně a bez jakékoliv ironie či legrace. Sean Hannity, americký politický komentátor a moderátor působící v televizi Fox News, nemá sebemenší pochyby o tom, že výzva ruského prezidenta je výsměchem vůči Bidenovi.

„Ruský prezident Vladimir Putin si otevřeně dělá legraci z prezidenta Spojených států ke svému vlastnímu pobavení…Upřímně řečeno, jako americkému občanovi mi to připadá ponižující,” sdělil svůj názor americký expert.

Dále si Sean Hannity klade otázku, proč se ruský prezident rozhodl vyzvat Joea Bidena na otevřené debaty, a to bez jakékoliv přípravy. Tvrdí, že Biden vypadá extrémně slabý, zmatený a je zřejmé, že se potýká s potížemi zasahujícími jeho poznávací schopnosti. Jako příklad novinář uvádí incident, když Joe Biden během svého veřejného projevu označil viceprezidentku Kamalu Harrisovou za prezidentku. Podle Hannityho to částečně může odpovídat skutečnosti, že je to právě Kamala Harrisová, kdo nyní plní část povinností amerického prezidenta, jako je například telefonická komunikace se světovými nejvyššími představiteli a každotýdenní schůzky s americkým ministrem zahraničí.

„Vrah Putin“

Putin se předtím vyjádřil k drsným výrokům, které o něm pronesl americký prezident Biden. Mimo jiné popřál svému americkému kolegovi hodně zdraví.

Americký prezident dříve řekl, že Putin „bude nést odpovědnost za zasahování do voleb“. Média také tvrdí, že Biden v rozhovoru s novinářem ABC nazval svého ruského kolegu „vrahem“, ale není jasné, zda to myslel opravdu vážně. Mluvčí Bílého domu Jen Psakiová odmítla vysvětlit, zda byla slova metaforická.

„V dětství, když jsme se venku hádali, jsme si říkávali: ,Kdo to říká, toho se to týká.‘ A není to náhoda. Není to jen hláška, co se používá v dětství. Význam je v tom velmi hluboký a psychologický. V jiné osobě vidíme své vlastní kvality a myslíme si, že je stejná jako my,” reagoval Vladimir Putin na slova Joe Bidena.

„Když hodnotíme jiné lidi, nebo když hodnotíme i jiné státy, jiné národy, je to vždycky tak, jako bychom se dívali do zrcadla. Vždy tam vidíme sebe,“ řekl ruský prezident.