Kate Middeltonové ruply nervy: Je krůček od toho, aby porušila královský protokol a odpověděla na prohlášení Meghan

„Nikdy jsem neviděl Kate tak rozzlobenou, ale nedivím se. Byla do toho všeho zatažena během 10 minut díky rozhovoru Meghan a nebyla schopná se bránit. Obvykle přijímá královnin přístup - nikdy si nestěžuj, nikdy nevysvětluj, ale dnes to zašlo příliš daleko,“ řekl novinám zdroj v paláci.

Dodal, že Kate už „nevydrží“ poslouchat, jak je její rodina popisována jako „rasistická“.

„Meghan a Harry odmítají říct, kdo to byl, což je v některých ohledech horší, protože se nyní hodně spekuluje, že to byl princ William. Vévodům z Cambridge opravdu z toho není dobře a samozřejmě nechtějí z toho udělat slovní válku ještě větší, než už je, ale pro Kate je to osobní,“ uvedl zdroj.

Princ William neskrývá, že plně podporuje svou manželku Kate poté, co ji Meghan zmínila v rozhovoru s Oprah. K vévodkyni z Cambridge se proto nyní chová „velmi ochranářsky“.

Navzdory těmto tvrzením královských zasvěcenců jiní komentátoři naznačili, že i když to všechno začíná být pro vévodu a vévodkyni z Cambridge téměř za hranicí vzteku, budou se v každém případě držet královského protokolu, který nařizuje, aby se k rozhovoru nevyjadřovali. Nechtějí totiž zklamat královnu.

Co konkrétně řekla Meghan o Kate během rozhovoru?

Během rozhovoru se Meghan vyjádřila ke zprávám, že před královskou svatbou rozplakala svou švagrovou kvůli neshodám ohledně šatů družičky.

„Bylo to naopak,“ řekla vévodkyně své kamarádce a moderátorce Oprah.

„Fakt, že Meghan zmínila Kate v negativním světle, je horší (pro prince Williama, pozn. red.), než kdyby zmínila jeho,“ řekla pro People spisovatelka Penny Junorová.

„William Kate velmi chrání a může se i velmi rozzlobit,“ dodala.

Meghan v rozhovoru tvrdila, že ji Kate rozplakala před svatbou. Před svatbou však kolovaly zprávy, že Meghan rozplakala Kate, a to při oblékání družičky, princezny Charlotte. Podle Meghan to však bylo jinak - obráceně.

Meghan uvedla, že informace nesdílí, aby byla „pohrdavá“, ale dodala, že je „opravdu důležité, aby lidé pochopili pravdu“.

„A to neříkám, abych někoho znevažovala, protože to byl opravdu těžký týden svatby. A byla kvůli něčemu naštvaná, ale patřilo jí to a omluvila se,“ řekla.

A pokračovala i dále: „Pár dní před svatbou byla naštvaná kvůli něčemu, co se týkalo (…) šatů, a to mě rozbrečelo a opravdu to ranilo mé city“.