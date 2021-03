Americký prezident Joe Biden třikrát spadl na schůdcích do letadla. Může za to vítr, tvrdí v Bílém domě. Video

Prezident USA Joe Biden znovu upoutal pozornost veřejnosti. Tentokrát však ne svým prohlášením, ale incidentem, k němuž došlo včera při jeho nástupu do letadla. Americký lídr totiž narazil na potíže, když šel po schůdcích – během své cesty třikrát spadl, než do letadla konečně nastoupil. V Bílém domě ujistili, že je Biden zcela v pořádku.

Včerejší cesta Joea Bidena na setkání s představiteli asijsko-americké komunity se ukázala být pro amerického prezidenta o něco složitější, než se původně předpokládalo. Na internetu se totiž objevilo video, na němž bylo vidět, jak jde Joe Biden po schůdcích do letadla Air Force a v půli své cesty náhlé padá. Hned poté americký lídr rychle vstává a snaží se v rychlosti dojít nahoru, ale padá znovu, a to dvakrát za sebou.

Když Biden konečně dorazil do horní části schůdků, zasalutoval a následně nastoupil do letadla.

Představitelka Bílého domů Karine Jean-Pierre po celém incidentem poznamenala, že důvodem upadnutí amerického prezidenta byl silný vítr.

„Foukal silný vítr. Já sama jsem málem spadla, když jsem šla po schůdcích. On (Joe Biden, pozn. red.) se má výborně,“ poskytla své vysvětlení zaměstnankyně tiskového oddělení Bílého domu.

Možné debaty Putina a Bidena

Nedávno politický komentátor a moderátor z televize Fox Nes Sean Hannity vyjádřil předpoklad, že ruský prezident Vladimir Putin otevřeně naznačil, že nepovažuje zdravotní stav amerického prezidenta Joea Bidena za dobrý. Připomeňme, že prezident RF vyzval amerického lídra k otevřeným debatám v živém přenosu poté, co mu Joe Biden pohrozil možnými následky za jeho údajné vměšování se do amerických voleb.

„Ruský prezident Vladimir Putin si otevřeně dělá legraci z prezidenta Spojených států ke svému vlastnímu pobavení…Upřímně řečeno, jako americkému občanovi mi to připadá ponižující,“ sdělil svůj názor americký expert.

Dále si Sean Hannity klade otázku, proč se ruský prezident rozhodl vyzvat Joea Bidena k otevřené debatě, a to bez jakékoliv přípravy. Tvrdí, že Biden vypadá extrémně slabý, zmatený a je zřejmé, že se potýká s potížemi zasahujícími jeho poznávací schopnosti. Jako příklad novinář uvádí incident, kdy Joe Biden během svého veřejného projevu označil viceprezidentku Kamalu Harrisovou za prezidentku. Podle Hannityho to částečně může odpovídat skutečnosti, že je to právě Kamala Harrisová, kdo nyní plní část povinností amerického prezidenta, jako je například telefonická komunikace se světovými nejvyššími představiteli a každotýdenní schůzky s americkým ministrem zahraničí.