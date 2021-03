Studie ukázaly, jaký způsob přípravy kávy je nejbezpečnější pro zdraví. Zjistěte všechna tajemství vaření tohoto nápoje

Obyvatelé planety vypijí každý den nejméně miliardu šálků kávy. Tento nápoj je druhým nejoblíbenějším nápojem po vodě. Někdo pije kávu výhradně s mlékem a cukrem, někdo dává přednost pouze instantní 3v1, někteří znalci kupují výhradně zrnkovou kávu určitých odrůd. Ale jak si připravit kávu tak, aby byla nejzdravější? Výzkumy vás možná překvapí.

První studie, která zkoumala vazby mezi metodami vaření kávy a riziky infarktu a smrti, dospěla k závěru, že filtrované vaření je nejbezpečnější. Výzkum je dnes publikován v časopise European Journal of Preventive Cardiology Evropské kardiologické společnosti (ESC).

„Naše studie poskytuje silné a přesvědčivé důkazy o vazbě mezi metodami vaření kávy, infarkty a dlouhověkostí,“ uvedl autor studie profesor Dag S. Thelle z univerzity v Göteborgu ve Švédsku.

„Nefiltrovaná káva obsahuje látky, které zvyšují hladinu cholesterolu v krvi. Použití filtru je odstraní a sníží pravděpodobnost infarktu a předčasné smrti,“ dodal.

Experimenty identifikovaly vinné látky v kávě a zjistily, že je lze odstranit pomocí filtru. Šálek nefiltrované kávy obsahuje asi třicetinásobek koncentrace látek zvyšujících lipidy ve srovnání s filtrovanou kávou.

„Zajímalo nás, zda by tento účinek na cholesterol měl za následek více infarktů a úmrtí na srdeční choroby. Bylo však neetické provádět zkoušku, při níž byli lidé randomizováni k pití kávy nebo ne. Vytvořili jsme tedy rozsáhlou populační studii a o několik desetiletí později podáváme zprávy o výsledcích,“ uvedl.

V letech 1985 až 2003 studie zahrnovala reprezentativní vzorek norské populace: 508 747 zdravých mužů a žen ve věku 20 až 79 let. Účastníci vyplnili dotazník o množství a druhu konzumované kávy. Byly také shromážděny údaje o proměnných, které by mohly ovlivnit spotřebu kávy i srdeční choroby, aby je bylo možné při analýze zohlednit. Například kouření, vzdělání, fyzická aktivita, výška, váha, krevní tlak a cholesterol.

Účastníci byli sledováni v průměru 20 let. Celkem zemřelo 46 341 účastníků. Z toho 12 621 úmrtí bylo způsobeno kardiovaskulárními chorobami. Z kardiovaskulárních úmrtí bylo 6 202 způsobeno infarktem.

Filtrované vaření kávy ve srovnání s žádnou kávou bylo spojeno s 15% sníženým rizikem úmrtí z jakékoli příčiny během sledování. U úmrtí na kardiovaskulární onemocnění bylo filtrované vaření spojeno s 12% sníženým rizikem úmrtí u mužů a o 20% nižším rizikem úmrtí u žen ve srovnání s žádnou kávou. Nejnižší úmrtnost byla mezi spotřebiteli 1 až 4 šálků filtrované kávy denně.

Profesor Thelle poznamenal, že nefiltrovaná káva nezvyšovala riziko úmrtí ve srovnání s abstinencí od kávy - s výjimkou mužů ve věku 60 let a starších, kde nefiltrovaná káva byla spojena se zvýšenou kardiovaskulární úmrtností.

Za nefiltrovanou kávu se považuje silná turecká káva, ale i espresso či káva z french pressu. Nefiltrovaná káva obsahuje látky zvyšující hladinu škodlivého cholesterolu a použití filtru množství snižuje.

Profesor Thelle zdůraznil, že se jedná o pozorovací údaje, ale pokud by úřady veřejného zdraví požádaly o jeho radu, bylo by to: „Pro lidi, kteří vědí, že mají vysokou hladinu cholesterolu a chtějí s tím něco udělat, vyhýbejte se nefiltrovanému vaření. Pro všechny ostatní – pijte kávu s čistým svědomím a dejte se na tu filtrovanou.“