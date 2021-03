Arménský premiér Pašinjan přiznal, že Su-30 koupili od Ruska bez rak

„Říkají nám: proč jste koupili letadlo. Ano, koupili jsme letadlo, bylo dopraveno v květnu, a ano, nestihli jsme koupit rakety před válkou,“ řekl Pašinjan.

Odpovědnost za to uvalil na předcházející vládu.

„Kdybyste koupili letadla, abychom stihli koupit rakety. Proč neměl 26letý stát stíhací letectvo?“ položil otázku premiér.

Rusko neprodává, podle jeho slov, jiným zemím rakety vzduch-vzduch o doletu 130 km. Arménská vláda toto prohlášení nepotvrdila.

Válečné akce byly v Náhorním Karabachu rozpoutány koncem září. Baku a Jerevan se navzájem obvinily z eskalace konfliktu, jenž trvá od konce osmdesátých let, obě strany vyhlásili úplnou nebo částečnou mobilizaci, přišly zprávy o obětích mezi civilisty.

Boje trvaly měsíc a půl. Tři pokusy o uzavření příměří byly neúspěšné, ale v noci na 10. listopadu se Ázerbájdžán a Arménie dohodly za zprostředkování Ruska o úplném klidu zbraní. Jerevan předal kromě toho Baku Kelbadžarský, Lačinský a Agdamský okres a podél styčné linie a Lačinského koridoru spojujícího Karabach s Arménií byly rozmístěny ruské mírové síly.

V Baku označily dohodu za kapitulaci Jerevanu. Pašinjan prohlásil, že rozhodnutí o míru bylo pro něj těžké, ale umožnilo zachovat to, co by jinak Karabach ztratil. Opozice nicméně kritizuje premiéra a žádá jeho demisi.

Neuvážená Pašinjanova slova zpochyňující bojeschopnost ruských Iskanderů, vyvolala politickou krizi. Náměstek náčelníka generálního štábu, který se, podle médií, Pašinjanovi za výrok o Iskanderech vysmál, byl poslán do demise, pak požádal premiér také o demisi náčelníka generálního štábu. Generálové na to požádali, aby Pašinjan rezignoval na post. Ten to zhodnotil jako pokus o státní převrat a vyzval své stoupence, aby vyšli do ulic.

Opozice zatím postavila ve středu Jerevanu barikády a pokračovala ve vystoupeních proti premiérovi. V důsledku toho všeho vyhlásil Pašinjan mimořádné parlamentní volby. Mají se konat 20. června.