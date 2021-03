Rehabilitolog promluvil o dechovém cvičení

Jak se dá naučit ovládat dýchání, abychom si očistili plíce a nasytili je kyslíkem? To v rozhovoru pro Sputnik prozradil rehabilitolog a nstruktor jógy Dmitrij Sandul.

Odborník je přesvědčen, že naše plíce používáme méně než z poloviny. Avšak, podle jeho slov, se to dá napravit.

„Nepoužíváme plně kapacitu našich plic, dýcháme z 30-40%. Můžete si to sami ověřit – uděláte vdech, jenž je velmi krátký, ale když uděláte cílevědomý vdech, bude dlouhý, objemný. Nejjednodušší, co se dá udělat, je naučit se správně dýchat a zadržovat dech,“ vysvětlil Sandul.

Připomněl, že již za druhé světové války na ponorkách nacvičovali zvláštní dýchání, které umožnilo co možná nejdéle použít kyslík. Díky tomuto druhu dýchání si můžeme očistit plíce a zvýšit zdroj a množství vzduchu, který se do nich dostane, řekl rehabilitolog. Sandul má za to, že dechové cvičení dokáže také obnovit plíce po prodělání koronavirové infekce.

„Pro odstranění následků koronaviru se dá použít pránájáma, dechový trénink známý v indické józe. Vdechujme nosem, maximálně vdech prodlužujme, pak udělejme stejně dlouhý, klidný výdech. Dá se rovněž nacvičit „čtvercový“ dech, což je počítání do čtyř při vdechu a výdechu, regulace délky vdechu a výdechu. Roztahujete si tím plíce a rozvíjíte je,“ vysvětlil odborník.

Podobným způsobem se dá naučit kontrolovat stav plic a volnost dýchání. Rozvoj plic také posílí tělo, čímž mu pomůže v boji s budoucími infekcemi, ujistil Sandul.

Dechová cvičení by se dle něj měla provádět v místech, kde vzduch nemůže obsahovat infekce. Proto, jak upřesnil odborník, není nutné cvičit s rouškou, bude to jenom škodlivé.

„Množství kyslíku má velký význam, naším cílem je čistý vzduch, s rouškou se v žádném případě cvičit nesmí. Výdech do roušky a pak nadechnutí do sebe vytvoří toxiny,“ varoval rehabilitolog.

Závěrem poradil aspoň pětiminutová dechová cvičení dvakrát denně, ráno a večer.