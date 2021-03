Onkoložka prozradila hlavní symptomy nádoru mozku

Expertka poznamenala, že všechny symptomy svědčící o nádoru mozku jsou zpravidla změny, jež se vyvíjejí a zhoršují během několika týdnů nebo měsíců. Ale to není zdaleka vše. V této době vznikají kromě hlavních symptomy také ty dodatečné. Píše o tom The Independent.

Jedním z hlavních symptomů nádoru mozku jsou křečové záchvaty. Když k něčemu takového z ničeho nic dojde, lékaři doporučují hned se obrátit na nemocnici, kde udělají MRT mozku.

Dalším symptomem je slabost. Například, ruky a nohy na jedné straně těla. Tato slabost může vzniknout celkem náhle, jako mozková mrtvice, a projevovat se pak stále víc během několika týdnů.

Poruchy řeči také mohou být signálem dané choroby. Nezřetelná řeč, nebo třeba neschopnost najít potřebná slova či jisté popletení.

Lidé s nádorem mozku se mohou stát postupně více uzavření do sebe. Může se také stát, že nedokáží dělat to, co dříve lehce zvládli, například, hrát na nějaký hudební nástroj.

Jedním ze symptomů jsou i změny zraku. Lidé začínají narážet do dveří, řidiči do bočních zrcátek zaparkovaných aut, nevidí člověka sedícího vedle. V případě podobných změn zraku doporučuje lékařka obrátit se na oftalmologa, který udělá úplné vyšetření očí.

Člověk si může všimnout, že již několik týdnů stále obtížněji píše e-maily nebo posílá texty, a také stále hůř rozumí textům v knize nebo nápisům na obrazovce televize. Slova vidí jasně, ale mozek odmítá jejich pochopení.

Bolesti hlavy jsou dalším symptomem, který si většina lidí spojuje s nádory mozku, ale ve skutečnosti je to dost neobvyklé, pokud by tyto bolesti byly jediným příznakem nádoru mozku. Když se ale objeví, pak se tyto bolesti značně liší od těch „klasických“. Jsou silnější, může k nim docházet ráno, a také mohou člověka probudit v noci.

Lékař a televizní moderátor Alexandr Mjasnikov již dříve prohlásil, že existuje souvislost mezi používáním chytrých telefonů a nádorem mozku. Poznamenal, že slabé frekvenční záření elektronických zařízení může teoreticky o