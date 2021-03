Japonsko informovalo o škodách v jaderné elektrárně Onagawa po zemětřesení

Po silném zemětřesení na severovýchodě Japonska byly v jaderné elektrárně Onagawa objeveny nepatrné škody. Konkrétně se na stropu objevily trhliny a do nádrže s upotřebeným jaderným palivem spadla součástka, sdělila společnost Tohoku Electric Power, jež elektrárnu provozuje.

„Byl zjištěn pád součástky z opěry pro technickou kontrolu do nádrže s upotřebeným jaderným palivem třetího reaktoru, na podlaze horního poschodí budovy tohoto reaktoru objevili pád dvou součástek,“ uvádí se ve zprávě.

Ve společnosti poznamenali, že součástka, která spadla do nádrže, nebyla velká, proto to neovlivnilo sběr upotřebeného paliva. Informovali také o trhlinách na skle, na stropu, na chodbě vedoucí do první a druhé budovy a také zmínili další menší škody.

První reaktor jaderné elektrárny Onagawa připravují na demontáž, druhý a třetí byl pozastaven za účelem plánované technické kontroly. V nádrži třetího reaktoru mají 1386 souborů upotřebeného paliva.

K zemětřesení o magnitudě 6,9 došlo na severovýchodě Japonska včera večer. Ohnisko leželo v hloubce 60 km a epicentrum se nacházelo v Pacifiku u pobřeží prefektury Mijagi. Podzemní otřesy pocítili rovněž v 23 z 47 prefektur. V souvislosti s tím se objevily zprávy o devíti zraněných.