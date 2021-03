Neurolog vysvětlil, jaká poloha ve spánku je nejzdravější

Lékař doporučuje, abychom uléhali na pravý bok a lehce pokrčili nohy i paže. Podle jeho slov v této poloze nebude srdce pociťovat tlak z komprese mediastina a plic.

Kromě toho Sokov nedoporučuje spánek na břiše, protože v této poloze člověk otáčí hlavu na jednu stranu, což vede ke zkroucení tepen a žil na krku.

Lékař také doporučil méně spát na zádech.

„Když má člověk narovnané ruce a nohy, není to zcela fyziologické. Během spánku na zádech se uvolněný jazyk může přesunout k zadní stěně krku a podstatně ztěžovat dýchání,“ zdůraznil.

Sokov upozornil, že spaní na příliš měkkém, tenkém nebo velmi vysokém polštáři nebo bez něj je také škodlivé. Ve všech případech dochází k tlaku na cévy, což zhoršuje odtok krve z hlavy.

„Pevnost a výška polštáře by měly být takové, aby umožňovaly krční, bederní a hrudní části páteře a hlavě nacházet se ve stejné rovině,“ vysvětlil.

Na závěr lékař sdělil, že spánek by měl trvat nejméně sedm hodin, bez ohledu na to, zda jsou všední dny nebo víkendy. Ideální čas pro spánek je podle odborníka interval od 22:00 do 6:00 hodin.

Pět účinných způsobů, jak zlepšit spánek

Vědci již dříve radili několik způsobů, jak zlepšit kvalitu spánku. Článek o tom byl publikován v časopise Sleep Health.

Odborníci doporučují především věnovat pozornost délce spánku. „Pokud člověk spí méně než pět hodin denně, může to nepříznivě ovlivnit kardiovaskulární systém a mozkovou cirkulaci,“ uvádějí.

Podle vědců může nedostatek spánku vést k rozvoji duševních chorob, ale zvyk „dospávat se“ rovněž negativně ovlivňuje celkový stav, protože může způsobit pocit slabosti.

Vědci navíc vyvrátili populární mýtus o výhodách konzumace alkoholu před spaním. Podle jejich názoru vám alkohol pomůže rychle usnout, ale kvalita spánku se znatelně zhorší, což souvisí s močopudnými vlastnostmi těchto nápojů.

Vědci proto doporučují pít před spaním teplé mléko nebo bylinkový čaj.

Upozorňují, že není dobré před spaním sledovat televizi, protože modré záření, které z ní vychází, narušuje produkci melatoninu.

Ruský lékař Timur Asanov již dříve vysvětlil, že pro zlepšení kvality spánku je nutné jíst nejpozději tři hodiny před uléháním k spánku, vyvětrat místnost a používat povlečení z přírodních materiálů.