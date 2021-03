Australský šéfkuchař prozradil své nejlepší tipy na přípravu dokonalé omelety

Omeleta je klasický snídaňový pokrm skládající se z vajec a mléka. Dodává tělu potřebné množství kalorií až do oběda. A i když její příprava vyžaduje minimum ingrediencí, existuje několik tajemství, díky nimž se omeleta stává nadýchanou a chutnou. Hovořil o nich populární australský kuchař Neil Perry.

Podle světově proslulého australského kuchaře je zásadní přidat trochu vody při šlehání vajec.

Voda se promění v páru, jakmile směs dopadne na horkou pánev, díky čemuž jsou vajíčka vždy dokonale nadýchaná.

Kuchař také dodal, že sůl by se neměla přidávat do omelety dříve, dokud se „nezačala smažit na pánvi“.

A to není vše, před vylitím vajec na pánev by máslo mělo mít ořechově hnědou barvu. To zaručuje lahodnou, křupavou kůrku a měkký, načechraný střed.

Perry dodává, že do omelety můžeme přidat cokoli, co je „již uvařené“, neboť pokud je ingredience syrová, nestačí se správně usmažit.

63letý Neil Perry vstoupil do městského restauračního průmyslu v roce 1986, kdy otevřel svou první restauraci Blue Water Grill v Bondi. Od té doby se stal jedním z nejpopulárnějších a nejúspěšnějších kuchařů v zemi.

Nyní se zaměřuje na svou charitativní iniciativu Hope Delivery, která připravuje jídla pro lidi ve složité životní situaci.

Pravidelně také uveřejňuje příspěvky na Instagramu s tipy, triky a doporučeními ohledně přípravy jídla.

Recept na omeletu se šunkou od Neila Perryho

Naučte se jednoduchý recept na vydatnou šunkovou omeletu a připravte z ní perfektní snídani.

Ingredience:

2 vejce

špetka extra panenského olivového oleje

20 g nesoleného másla

2 tenké plátky kvalitní šunky

mořská sůl a čerstvě mletý pepř

1 polévková lžíce italské petrželky

¼ šálku čerstvě strouhaného parmezánu

Návod k přípravě

Vidličkou jemně rozšlehejte vejce s 2 lžícemi vody. Nepřilnavou 22cm pánev postavte na sporák na vysokou teplotu. Když je pánev horká, přidejte olivový olej a máslo. Když máslo probublává a zbarví se do ořechově hnědé barvy, přidejte vaječnou směs a silikonovou stěrkou nahrňte smaženou vaječnou směs z okrajů do středu pánve. Udržujte vysokou teplotu a smažte, dokud nebude vnitřek omelety stále trochu nedopečený, a pak na prostřední třetinu omelety položte šunku, mořskou sůl, pepř a petržel. Nasypte dvě třetiny parmezánu na omeletu. Přeložte první třetinu omelety do středu, pak poslední třetinu přeložte a obalte šunku. Před odstavením z ohně nechte smažit ještě minutu. Podávejte omeletu posypanou zbytky parmazánu a trochou mletého pepře.

Tip: tuto omeletu můžete zdvojnásobit přípravou na větší pánvi.