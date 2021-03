Ministerstvo zahraničí RF: USA nepodpořily Putinův návrh na rozhovor s Bidenem

„S politováním konstatujeme, že americká strana nepodpořila návrh prezidenta Ruska V. V. Putina ohledně rozhovoru s prezidentem USA J. Bidenem 19. nebo 22. března letošního roku ve formátu videokonference v přímém přenosu za účelem projednání nahromaděných dvoustranných problémů a také tématiky strategické stability,“ praví se v prohlášení na portálu ruského ministerstva zahraničí.

Na Ministerstvu zahraničí RF zdůraznili, že byla promarněna další možnost nalezení východiska ze slepé uličky v rusko-amerických vztazích, jež vznikla vinou Washingtonu, takže odpovědnost za to spadá plně na USA.

Problém dalšího rozvoje vztahů mezi lídry RF a USA se vyhrotil v polovině minulého týdne, kdy Biden kladně odpověděl na otázku novináře, jestli považuje svého ruského kolegu za zabijáka. Rovněž řekl, že prezident RF Vladimir Putin „musí nést odpovědnost“ za ovlivňování amerických voleb.

Ve čtvrtek Putin reagoval na výrok amerického kolegy. Popřál Bidenovi hodně zdraví a poznamenal, že hodnotit druhé je totéž, jako se dívat do zrcadla. V tomto kontextu připomněl známou dětskou říkanku kdo to říká, ten to je. Putin také navrhl americkému kolegovi pokračování diskuse, ale za podmínky, že se bude konat v přímém přenosu. Vyzval, aby neodkládal tento rozhovor na dlouhou dobu a aby se konal v pátek, pondělí nebo „ve kteroukoliv jinou dobu vhodnou pro americkou stranu“.