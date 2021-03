Velká Británie považuje Rusko za „největší hrozbu“

„Rusko stejně jako dříve představuje největší jadernou a vojenskou hrozbu pro evropskou bezpečnost. Modernizace ruských ozbrojených sil, schopnost integrovat všechny aktivity státu a chuť riskovat činí z Ruska obratného a nepředvídatelného hráče,“ zdůrazňuje se v dokumentu, který má 76 stran a nese název Defence in a competitive age.

Britské ministerstvo upřesňuje, že Rusko investuje do podmořské bojové flotily a do hlubinného vybavení schopného poškodit komunikační kabely na mořském dně. Autoři tohoto dokumentu rovněž zmínili vytvoření torpéd, která by byla schopna dopravit bojové hlavice k břehům protivníků.

„Ruská federace je schopna provádět vysoce přesné údery na velkou vzdálenost a připravit Británii a její spojence o svobodu jednání pomocí vysoce účinného interního systému protivzdušné obrany. V důsledku toho může Rusko představovat významnou hrozbu pro schopnost Británie zachovat své síly a chránit zájmy v Evropě, východním Středomoří a na Středním východě,“ dodává se v dokumentu.

Velká Británie se chystá rozšířit svoji přítomnost v Černém moři

V polovině března média informovala o přípravě bezpečnostní zprávy premiéra Borise Johnsona, v níž se upřesňovalo, že Rusko je hlavní hrozbou pro Velkou Británii.

Velká Británie má v úmyslu zintenzivnit své aktivity v Černém moři a Baltském moři, uvádí se v dokumentu o strategii modernizace ozbrojených sil Spojeného království, který v pondělí zveřejnilo britské ministerstvo obrany.

„Budeme rozšiřovat naši přítomnost v oblasti Černého moře, Dálného severu, Baltu a západního Balkánu (kde realizujeme novou regionální iniciativu pro výcvik spojeneckých vojsk). Tato přítomnost bude budována v rámci multilaterálních skupin,“ uvádí se v dokumentu.

Začátkem března byl v Londýně zveřejněn přehled zahraniční a obranné strategie britské vlády. V něm se především uvádí, že Velká Británie přijme protiopatření proti všem typům hrozeb, které představuje Rusko.

„Spojené království respektuje obyvatele, kulturu a historii Ruska. Dokud se však nezlepší vztahy s jeho vládou, budeme aktivně potlačovat a bránit se proti celé řadě hrozeb ze strany Ruska,“ uvádí se v největším přehledu zahraničně-politické strategie britské vlády od konce studené války.