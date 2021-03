„Namířit na Moskvu rakety.“ Japonce naštvaly Tu-95MS nad Tichým oceánem

Časopis zveřejnil materiál, který byl věnovaný ruským letadlům. Autor článku spojil let s výročím zemětřesení a tsunami v Tóhoku v roce 2011 a označil ho za „neslýchanou provokaci“ a „demonstraci síly“. Novinář ve svém materiálu uvádí zprávu ruských novin Krasnaja zvezda, podle které byl let plánován a proběhl „v přísném souladu s mezinárodními pravidly využití vzdušného prostoru“. Novinář ani čtenáři to však nebrali v potaz. Autor podotýká, že let probíhal zejména nad Kurilskými ostrovy.

Někteří z japonských čtenářů pod článkem na Yahoo News Japan zanechali naštvané komentáře, ve kterých vyzývají k vrácení Kurilských ostrovů Japonsku. Další také vyzývají k namíření jaderných raket na Moskvu.

Cvičný let Tu-95

Ministerstvo obrany Ruské federace zveřejnilo na svém YouTube kanálu video ze cvičného letu strategického bombardéru Tu-95

Poznamenává se, že letecký a taktický výcvik proběhl na začátku února v ruské Amurské oblasti.

Bombardéry Tu-95MS jsou leteckou složkou ruské jaderné triády, která tvoří základ ruského strategického letectva. Jsou schopny nést strategické letecké okřídlené rakety velkého doletu a zasáhnout cíle v hlubokém týlu kontinentálních dějišť válečných akcí.

Původní varianta strategického bombardéru Tu-95MS byla uvedena do služby už v 50. letech, posléze byla několikrát modernizována.

Modernizovaný Tu-95MS je jediný na světě a nejrychlejší turbovrtulový letoun. Dosahuje maximální rychlosti 830 kilometrů za hodinu. Na palubě může nést přes 20 tun bojového nákladu, který dokáže přepravit na vzdálenost deset tisíc kilometrů. Bombardér má šest strategických okřídlených střel Ch-55SMs a osm střel s plochou dráhou letu Ch-101/102s.