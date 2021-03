„Trojský kůň.“ Američané zaznamenali podezřelé zvláštnosti v úřadování Bidena

Jeden komentující na portálu Fox News například uvedl, že za Bidenem stojí jiné síly, které prosazovaly jeho kandidaturu s vědomím toho, že dlouho v prezidentské funkci nevydrží, což znamená, že jeho místo může brzy převzít pro něčí zájmy pohodlnější viceprezidentka Kamala Harrisová.

„Všechno bylo naplánováno předem. Biden byl vždy prostředkem k dosažení cíle, je trojský kůň. Nakonec nám bude oznámeno, že už nemůže vést úřad a na jeho místo nastoupí viceprezidentka Harrisová. Byla to ona, kdo původně chtěl být v této pozici,“ poznamenal komentující s přezdívkou MassiveMemberClub.

„Bohužel existuje možnost, že Biden nebude schopen vládnout zemi po dobu celých čtyř let. Budeme však doufat, že to dotáhne do prozatímních voleb, postoupí do voleb v polovině období, aby republikáni mohli znovu získat kontrolu nad Senátem a zabrání tak hrůznému scénáři s Harrisovou jako prezidentkou,“ napsal Kingdomofidiots.

Někteří komentátoři dospěli k závěru, že Biden již teď nehraje v politickém životě USA klíčovou roli.

„Demokraté ho využili, protože dobře věděli, že má vážné zdravotní problémy. Snaha jeho ženy stát se první dámou byla natolik velká, že ho uvrhla do střílny. (...) Neočekávejte, že se demokraté budou k Joeovi chovat lidsky. Budou ho používat tak, jak jen to bude možné, a pak ho stáhnou,“ řekla Jeisele.

„Kdo řídí zemi? Tato myšlenka je děsivá. Víme, v jakém stavu Biden je, a víme, že zemi neřídí on. Tak kdo? Zatím na tuto otázku neexistuje odpověď. Obávám se, že až na to přijdeme, bude to ještě děsivější. Nebude jím ten, koho volily miliony,“ zdůraznil NCB460.

„Bylo mi trapně, když jsem viděl, jak Joe zakopl poprvé, pak podruhé a pak potřetí. To, co mu jeho strana v současné fázi jeho života dělá, je skoro zločin,“ tvrdí BidenDestroysAmerica.

Už dříve se o Bidenovi vyjádřil bývalý poradce Donalda Trumpa Stephen Miller. Chování současného šéfa Bílého domu považoval za hrozbu pro státní bezpečnost a za „smutnou podívanou“ označil to, že Biden „není schopen vydržet ani neškodný rozhovor bez taháku“.

Prezident USA Joe Biden nedávno upoutal pozornost veřejnosti tím, že narazil na potíže, když šel po schůdcích – během své cesty třikrát spadl, než do letadla konečně nastoupil. V Bílém domě ujistili, že příčinou incidentu byl silný vítr a Biden je zcela v pořádku.

Harrisová jako prezidentka USA

Připomeňme, že Joe Biden nastoupil na post prezidenta USA dne 20. ledna 2021 a Kamala Harrisová se stala jeho viceprezidentkou. Je to první žena a první Afroameričanka na tomto postu, který je považován za druhý nejvýznamnější v americké politice.

Dne 18. března se Biden ve veřejném projevu přeřekl a nazval Kamalu Harrisovou prezidentkou USA. Své chyby si přitom nevšiml a klidně pokračoval dál. A není to poprvé. Již předtím se totiž Biden několikrát přeřekl.

Loni v říjnu například prohlásil, že byl navržen do senátu. Pak si spletl tehdejšího prezidenta USA Donalda Trumpa s bývalou hlavou státu Georgem Bushem mladším.