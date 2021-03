Ruské „kaspické mořské monstrum“, které znepokojilo CIA během studené války a které se změnilo v turistickou atrakci

Náhlý vznik nového sovětského stroje neznámého designu a účelu způsobil, že si CIA začala dělat starosti, dokonce až do té míry, že vytvořila specializovaný, účelový dron, který by mohl špehovat testy tohoto „monstra“ prováděné v Kaspickém moři.

Obrovské „zvíře“, které kdysi prošlo vodami Černého moře, si konečně dopřává odchod do důchodu, který si zaslouží - jediný ekranoplán třídy Luň, MD-160, byl převezen do ruské Dagestánské republiky a nyní se z něj stává turistická atrakce.

© Foto : Ministerstvo obrany RF Ekranoplán MD-160 na pobřeží Černého moře poté, co byl převezen do ruské Dagestánské republiky.

Návštěvníci se údajně budou moci podívat do 300tunového stroje, který sloužil nejprve v sovětském a poté v ruském námořnictvu až do konce 90. let a který je nyní již „v důchodu“.

Přestože jsou ekranoplány nasazovány výhradně na moři, loděmi technicky nejsou, přestože jsou jako takové klasifikovány Mezinárodní námořní organizací. Není to ani letadlo v pravém slova smyslu. Letí zhruba čtyři metry nad vodou a spoléhá na svá křídla a přízemní efekt - aerodynamickou sílu vytvářenou vzduchem odraženou proti hladině vody.

SSSR vyvinul a vyrobil několik modelů ekranoplánů, ale MD-160 byl jediným vyrobeným strojem třídy Luň kromě prototypu plavidla, které havarovalo po 15 letech testů v Kaspickém moři. Stroje si všimla CIA uprostřed studené války a ta si lámala hlavu nad designem a i účelem lodi, kterou označili za „kaspické mořské monstrum“.

Hrozba pro NATO

Dříve jsme psali o tom, že americký magazín The Diplomat uvedl, že moderní možnosti ruského námořnictva ukazují na vysoce rozvinutý obecný vojenský potenciál země a zákonitě musejí vést ke znepokojení zemí NATO.

Toto médium si všimlo, že Rusko má silné námořní tradice a ve struktuře jeho námořnictva jsou i ponorky hrající důležitou roli jak při jaderném zadržování, tak i při demonstraci síly. Od roku 1991 přitom vojenský potenciál Ruska značně vyrostl díky reformám v oblasti modernizace a financování, v neposlední řadě také díky přechodu k technologicky vysoce rozvinutým zbraním. To vše se silně odrazilo na stavu flotily.

„Znovuzrození ruských ponorek přestavuje velké problémy pro USA a spojenecké země,“ uvedl autor materiálu.

Autor zdůraznil, že kromě vývoje ultramoderních ponorek Moskva také soustředí svá úsilí na posílení svých existujících možností. Novinář tak poukazuje na ponorky třídy Jaseň a Borej a zdůrazňuje, že lodě Jaseň získají rakety Kalibr a Boreje nové mezikontinentální rakety Bulava-30. Kromě toho atomové ponorky speciálního určení Chabarovsk a Belgorod se stanou nositelkami jaderných torpéd dlouhého dostřelu Poseidon.