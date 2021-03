Jaké sladkosti zvolit ke snídani? Doporučení dietologa

Cukry jsou důležitým zdrojem energie, kterou ráno potřebujeme, abychom se mohli rychleji zapojit do práce. Přitom je ale třeba pamatovat, že cukry bývají různé, řekl odborník.

„Z hlediska biochemie žádný rozdíl neexistuje, cukr z ovoce, bobulí a zeleniny se však značně liší svým působením na organismus od cukru, který přidávají výrobci. Budete-li při jídle nebo po jídle jíst přírodní cukr, a to je především ovoce a bobule, bude to pro organismus přípustné, potřebné a neškodné za podmínky adekvátních dávek, když ale jde o cukr přidávaný, bude to na škodu,“ varoval Bobrovskij. Je tu ostatně také otázka množství. Můžete sníst pár bonbónů, hlavní je to včas zastavit.

Přitom je třeba mít na zřeteli, že jakékoli cukry, včetně těch v ovoci, jsou jednoduchými cukry, které dávají jen „krátkodobé nasycení“. Pro úplné nasycení kromě sacharidů potřebuje organismus v dostatečném množství také složité sacharidy, tuky a bílkoviny. Bobrovskij vysvětlil, jaká může být vyvážená snídaně. „Představte si talíř. Polovinu celého objemu vašeho jídla má tvořit zelenina a ovoce, jednu čtvrtinu nějaké obilniny, kaše nebo chléb a další čtvrtinu maso nebo bílkovinné potraviny,“ doporučuje dietolog.