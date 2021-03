Keanu Reeves ztvární hlavní roli ve filmu inspirovaném komiksem, který sám napsal

Na webu se uvádí, že herec se stane také producentem. Zpočátku by měl být natočen celovečerní film a později na motivy příběhu vznikne animovaný seriál.

Komiks BRZRKR byl vytvořen na základě originálního nápadu Reevese. Napsán byl společně s Mattem Kindtem a ilustrován umělcem Marvelu Ronem Garneyem.

První limitované vydání komiksu vyšlo na začátku března a prodalo se již 615 000 exemplářů.

Grafický román vypráví příběh válečníka poloboha jménem Bi, který byl proklet a je nucen k násilí. Poté, co prožil osmdesát tisíc let, uzavřel dohodu s vládou USA, aby vedl ohavné a nebezpečné války, které může zvládnout pouze on. Odměnou mu má být pravda o jeho nekonečné existenci plné násilí a krve, a jak to zastavit.

Ostatní detaily projektu, včetně data vydání, zatím nejsou známé.

Na webu se dále uvádí, že Keanu Reeves nedávno dokončil natáčení Matrixu 4 a už na jaře plánuje přistoupit k natáčení čtvrtého filmu o Johnu Wickovi.

Nejdražší film Netflixu se bude natáčet v Praze

Ambiciózní projekt z dílny Netflixu, špionážní thriller The Gray Man, ve kterém se v hlavní roli představí Ryan Gosling, by se měl natáčet v Praze. Režii budou mít na starosti tvůrci Avengers. Údajně jde o nejdražší dílo společnosti Netflix s plánovaným rozpočtem kolem 200 milionů dolarů. Informaci uvádí Variety.

Místním partnerem natáčení bude společnost Stillking, která se podílela na natáčení bondovky Casino Royale a také na dalších hollywoodských projektech. Ve článku se uvádí, že Česko bude muset zahraniční produkci vrátit 20 % částky, kterou zde filmaři utratí, v rámci programu takzvaných pobídek.