Merkelová ustoupila od velikonočního lockdownu. Bundestag vyzval k nastolení otázky o důvěře v její vládu

„Nyní prožíváme skutečnou krizi důvěry v politické vedení země,“ uvedl v rozhovoru pro Funke, který citovala agentura dpa.

Vyzval kancléřku Merkelovou, aby nastolila otázku důvěry v Bundestagu. Poznamenal, že důsledný boj proti pandemii je možný pouze za kancléře, který má důvěru většiny v parlamentu.

Připomeňme, že kancléřka Angela Merkelová zrušila rozhodnutí o prodloužených velikonočních svátcích. Podle informací médií zrušila Merkelová na mimořádně svolaném online setkání s lídry regionů rozhodnutí o prodloužených svátcích mezi 1. a 5. dubnem, které bylo přijato v boji proti šíření koronaviru . Podle novin měla Merkelová účastníkům setkání říct, že na sebe bere odpovědnost za dříve přijaté rozhodnutí.

Merkelová konstatovala, že zavedení prodloužených svátků vyvolalo mnoho dalších problémů, které ale nelze vyřešit v tak krátkém čase, jak „by bylo nutné“. Poznamenala, že je to jen její „osobní chyba“.

„Protože nakonec nesu odpovědnost podle svého postavení já sama,“ sdělila s tím, že „chybu je potřeba označovat za chybu“.

Dodala, že chápe, že to, co se stalo, vyvolalo „nejistotu“. „Je mi to velmi líto a prosím občany, aby mi prominuli,“ sdělila.

Německá uzávěra

Za zmínku stojí, že německé úřady zavedly v pondělí prodloužené velikonoční svátky. Místo svátečního víkendu 2., 4. a 5. dubna si občané mohli odpočinout od 1. do 5. dubna, přičemž 1. a 3. dubna měly být zavřené i supermarkety a občanům bylo zakázáno setkávat se s více než 5 lidmi. Podle úřadů měly tyto prodloužené svátky pomoci „zlomit“ třetí vlnu pandemii v zemi.

Toto rozhodnutí však vyvolalo ostrou kritiku opozičních stran. Někteří požadovali diskusi, jiní poznamenali, že je třeba přehodnotit politiku omezujících opatření, stejně tak i rozhodovací proces o omezujících opatřeních - v pondělí se jednání táhla až do pozdních nočních hodin a většina občanů se dozvěděla zprávy o tom, jak to tedy na Velikonoce bude, až ráno. Nyní taková rozhodnutí činí Merkelová a lídři regionů, kteří se pravidelně scházejí.