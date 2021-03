Srbský prezident prohlásil, že za bombardování Jugoslávie nikdo nebyl pohnán k odpovědnosti

Letectvo NATO „zabíjelo jedno dítě“ každý den bombardování Jugoslávie v roce 1999, ale dosud za to nikdo nebyl pohnán k odpovědnosti, prohlásil srbský prezident Aleksandar Vučić v den 22. výročí zahájení bombardování.

Pamětní ceremoniál se konal ve středu večer v největší koncertní a sportovní hale v Bělehradu Štark Aréně za účasti představitelů vedení Srbska, Republiky srbská Bosny a Hercegoviny, zástupců Srbů z Černé Hory a Chorvatska a Srbské pravoslavné církve.

„Zabíjeli během bombardování každý den jedno dítě a víc. Je to nejtěžší, bolestné a mučivé číslo agrese NATO roku 1999. Byly zabity… bez žádné své viny,….. hříchu, bez práva na spravedlnost a život. Nikdo nikdy za tento zločin neodpověděl,“ řekl Vučić. Ceremoniál přenášela státní televize.

„Nikdo neodpověděl za 2,5 tisíce zabitých civilistů a také vojáků a policistů, kteří byli vinni jen tím, že bránili sebe a svůj domov. Nikdo nikdy neodpověděl za více než šest tisíc raněných. Nedá se to vysvětlit ani dnes, 22 let po agresi, ospravedlnění neexistuje, neexistovala ani příčina, ani smysl,“ zdůraznil Vučić a vyjmenoval zahynulé děti a dospívající mládež s uvedením věku.

Srbské nemocnice jsou plné nevyléčitelně nemocných kvůli použití nábojů s ochuzeným uranem, prohlásil prezident Republiky srbská Milorad Dodik.

„Zničili 67 hlavních škol v Srbsku, 20 nemocnic, 19 zdravotnických středisek, 167 kulturních objektů a památek, ničili vlaky za jízdy spolu s cestujícími, mosty a vůli k životu. Nezastavili se ani na den, bylo jim málo to, co již shodili,“ řekl Dodik.

„Nemocnice jsou plné lidí s nevyléčitelnými nemocemi způsobenými ochuzeným uranem. A to vše ve jménu cíle, který si vytyčili, prý změnit moc a rozšířit demokracii…. Zabíjeli ženy a děti, bořili všechno, co se dalo. Tam, kde mohli narazit na otázky vlastní veřejnosti, říkali, že jsou to nevyhnutelné vedlejší ztráty,“ prohlásil prezident a připomněl, že první střely s ochuzeným uranem začalo letectvo NATO používat proti Srbům již za války v Bosně a Hercegovině v letech 1992-1995.

V roce 1999 vyústila ozbrojená konfrontace albánských separatistů z Kosovské osvobozenecké armády se srbskou armádou a policií do bombardování Svazové republiky Jugoslávie (v té době se skládala ze Srbska a Černé Hory) letectvem NATO. Válečná operace byla podniknuta bez schválení Rady bezpečnosti OSN a na základě tvrzení západních států, že jugoslávská vláda konala etnické čistky v kosovské samosprávě a vyprovokovala tam humanitární katastrofu. Letecké útoky Severoatlantické aliance pokračovaly z 24. března do 10. června 1999 a vyžádaly si smrt více než 2,5 tisíce lidí, včetně 87 dětí, a škody ve výši asi 100 miliard dolarů.

Kosovské albánské struktury v Prištině vyhlásily 17. února 2008 jednostranně nezávislost na Srbsku. Tuto republiku neuznává Srbko, Rusko, Čína, Írán, Španělsko, Řecko a řada dalších států.