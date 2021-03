NI vyjmenoval pět nejvýkonnějších ruských vojenských lodí

Později ale Kreml schválil velký program rekonstrukce loďstva, včetně rozsáhlé modernizace starých plavidel a výstavby nových.

Mezi pět nejvýkonnějších ruských lodí autor zařadil těžký jaderný raketových křižník Petr Veliký. Je to přední loď Severního loďstva a největší bojová loď. Druhá na seznamu je jaderná ponorka Kníže Vladimir (Knjaz Vladimir) třídy Borej. Je vybavena raketami Bulava. Byla přijata do výzbroje v roce 2020 a do roku 2027 má být uvedeno do provozu ještě šest těchto ponorek. Další je jaderná ponorka Kazaň série Jaseň-M. Autor zdůraznil, že má působivý arzenál, rakety s plochou dráhou Kalibr-M o maximálním doletu 4 500 kilometrů.

Dalším křižníkem na seznamu je Maršál Ustinov po modernizaci vybavený raketami s plochou dráhou letu P-1000 Vulkan a protivzdušnými raketovými systémy 9K33 Osa a také systémem S-300.

Na páté místo novinář z NI umístil korvetu třídy Gremjaščij, která dokáže vypustit hypersonické okřídlené rakety Cirkon a je rovněž vybavena osmistupňovým systémem vertikálního vzletu s raketami Kalibr a Onyx.

Signál z NATO

Severoatlantická aliance posílila svoji přítomnost v černomořském regionu spoluprací s partnery Gruzií a Ukrajinou a hodlá i nadále jít tímto směrem, sdělil dříve na tiskové konferenci v Bruselu generální tajemník NATO Jens Stoltenberg k závěrům prvního dne zasedání ministrů zahraničí.

„NATO posílila přítomnost v regionu Černého moře. Tři pobřežní státy, Turecko, Rumunsko a Bulharsko, jsou členové NATO, dvě další, Ukrajina a Gruzie, jsou blízcí partneři NATO. Posílili jsme svoji přítomnost na zemi, na vodě a ve vzduchu, ale rovněž jsme posílili spolupráci s partnery v Gruzii a na Ukrajině. Hodláme v tom pokračovat a přemýšlíme nad rozšířením tohoto partnerství díky politické a praktické podpoře,“ řekl.

Stoltenberg zdůraznil, že jednou z hlavních idejí obnovené strategické koncepce NATO 2030 je, jak můžeme posílit spolupráci s našimi partnery, se sousedy, protože je v našem zájmu, aby naši partneři, naši sousedé byli stabilní a prosperující. „Ukrajina a Gruzie jsou pro NATO klíčoví partneři a podporujeme jejich reformy, aby dokázali i nadále kráčet euroatlantickou cestou,“ poznamenal Stoltenberg.

Generální tajemník dodal, že NATO „vysílá Rusku jasný signál“ tím, že rozmísťuje bojové jednotky, pořádá víc cvičení a aktivizuje spolupráci s partnery.

„Myslím, že je to signál pro každého potenciálního nepřítele NATO,“ řekl na závěr Stoltenberg.

Dříve nejednou zdůraznil, že bezpečnost Černého moře je pro NATO prioritou a že posílení Ruska v tomto regionu vzbuzuje znepokojení spojenců, proto tam aliance posiluje vlastní přítomnost.

Rusko činí v posledních letech prohlášení ohledně bezpříkladných aktivit NATO u jeho západních hranic. NATO označuje své iniciativy za „zadržování ruské agrese“. Moskva nejednou vyslovila znepokojení kvůli zvýšení početního stavu sil aliance v Evropě. Tiskový mluvčí prezidenta RF Dmitrij Peskov dříve prohlásil, že Rusko nikoho neohrožuje, ale nenechá bez povšimnutí aktivity, jež jsou potenciálně nebezpečné pro jeho zájmy.