Wonder Woman si vyzkoušela masku Batmana: HBO ukázala film o natáčení dlouho očekávané Ligy spravedlnosti Zacka Snydera

První polovina videa ukazuje natáčení v zákulisí, než režisér projekt opustil. Herci hlavních rolí ve všech směrech chválí talent režiséra, zejména ho vychvalují jako vizionáře, který měl téměř na každé scéně připravený, detailní a osobně nakreslený příběh.

Herci sdílejí své dojmy a říkají, že se stali velmi blízkými přáteli. To je vidět na tom, jak si navzájem brali rekvizity. Například Jason Momoa použil svůj meč bez vědomí Gal Gadotové a sama Wonder Woman si ráda vyzkoušela masku Batmana.

Druhá polovina videa je věnována natáčení během pandemie, všichni členové filmového štábu v lékařských maskách a Snyder vyjadřují vděčnost fanouškům za podporu.

Ben Affleck, Henry Cavill, Gal Gadot, Jason Momoa, Ray Fisher a Ezra Miller, kteří ve filmu hráli, se připojili k Snyderovi.

18. března měla HBO Max premiéru režijní verze Ligy spravedlnosti od Zacka Snydera. Film trvá čtyři hodiny a skládá se ze šesti kapitol. Říká se jim Don't Count On It, Batman nebo Nepočítej s tím, Batmane, Age of Heroes nebo Věk hrdinů, Beloved Mother, Beloved Son nebo Milovaná matka, milovaný syn, Change Machine nebo Stroj změny, All The King's Horses“ nebo Celá králova garda a Something Darker nebo Něco temnějšího.

V roce 2016 se Snyder nemohl zúčastnit post-produkce filmu poté, co natáčení skončilo kvůli rodinné tragédii, jeho dcera spáchala sebevraždu. Nahradil ho režisér Avengers Joss Whedon, který film dokončil. Fanoušci vesmíru DC poznamenali, že styly režisérů se lišily a Snyderova práce měla vyjít temnější. V důsledku toho film vyvolal smíšenou reakci u publika a kritiky.

Liga spravedlnosti je americký akční film natočený na motivy komiksů z vydavatelství DC Comics o stejnojmenném superhrdinském týmu. V hlavních rolích se představili Ben Affleck, Henry Cavill, Gal Gadot, Jason Momoa, Ezra Miller a Ray Fisher. Jedná se o pátý snímek filmové série DC Extended Universe.