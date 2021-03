Vědci uvedli, které potraviny dramaticky zvyšují riziko demence

Máte rádi ke snídani šunkový sendvič, párky či slaninu? Ač je pochopitelné, že uzeniny vás svojí lahodnou chutí umí okouzlit, nová studie však tyto potraviny spojuje s poklesem kognitivního zdraví, tudíž by stálo za zvážení volit ke snídani jiné potraviny.

Vědci z University of Leeds nedávno zjistili, že konzumace 25 g zpracovaného masa denně je spojena s o 44 procent zvýšeným rizikem demence.

Připomeňme, že demence je stavem fungování našeho mozku, který vede k zapomnětlivosti, narušení myšlení a komunikace.

Studie uvádí, že tento zdravotní stav postihuje 5 až 8 procent světové populace ve věku 60 let a více. Výsledky byly publikovány v časopise American Journal of Clinical Nutrition.

Jednalo se o rozsáhlou studii s téměř 500 000 účastníky ve věku od 40 do 69 let. Výzkumníci analyzovali databázi obsahující podrobné genetické a zdravotní informace o účastnících. Zkoumali také souvislost mezi různými druhy masa a jejich vlivem na fungování mozku, konkrétně se jednalo o demenci. A jaké jsou výsledky? Zatímco zpracované maso vede ke zvýšenému riziku demence, nezpracované (vepřové, jehněčí atd.) by mohlo před tímto naopak chránit.

„U lidí, kteří konzumovali 50 g nezpracovaného masa denně, je o 19 % nižší pravděpodobnost vzniku demence,“ uvádí studie.

Podle vedoucího výzkumníka Huifenga Zhanga, doktoranda z Leeds'School of Food Science and Nutrition, „je sice zapotřebí dalších potvrzení, ale směr účinku je spojen se současnými doporučeními pro zdravé stravování, které naznačují, že nižší příjem nezpracovaného červeného masa by mohl být prospěšný pro zdraví“.

První příznaky demence

Dříve neurolog Viktor Šachnovič v rozhovoru pro televizní kanál 360 uvedl první příznaky demence.

Uvedl faktory, kterým je třeba věnovat pozornost. Jedná se o nestabilní krevní tlak a zapomnětlivost, pokud si člověk nemůže vzpomenout, kam něco položil.

Kromě toho lékař vysvětlil, že Alzheimerova choroba a demence jsou dvě různá onemocnění. Alzheimerova choroba je genetické onemocnění a gen, který za něj odpovídá, se dědí. Šachnovič dodal, že dosud žádná země na světě nevyvinula prevenci proti tomuto onemocnění.