Nejbližší hvězdokupa k Zemi se kvůli vlivu neznámého objektu hroutí

Hvězdokupa Hyády je nejbližší hvězdokupa k Zemi. Nachází se pouhých 153 světelných let daleko v souhvězdí Býka, takže několik jejích jasných hvězd je viditelných pouhým okem z obou polokoulí Země. Podle vědců byla tato hvězdokupa vytvořena před více než 600 miliony let a má asi 400 hmotností Slunce. Tato hvězdokupa se také dostala do objektivu vesmírné astrometrické observatoře Gaia, což je zařízení, které provádí astrometrická pozorování a sleduje přesné polohy a jas mnoha hvězd.

Přístroj zkoumal asi stovku hvězd v hvězdokupě Hyády, které byly v prostoru o průměru asi 60 světelných let, a ještě další hvězdy, které již opustily centrální oblast hvězdokupy. Soudě podle jejich pohybu tato hvězdokupa umírá a hroutí se pod vlivem mohutného, ​​ale dosud neznámého souseda. Tereza Jeřábková a její kolegové o tom informují v novém článku publikovaném v časopise Astronomy&Astrophysics. Objev je také popsán v tiskové zprávě, kterou uveřejnila ESA.

Masivní objekt

Hvězdokupy nejsou ani zdaleka stabilní. Složité gravitační interakce uvnitř takových skupin hvězd vyhazují některé z nich blíže k okraji a pod vlivem slapových sil z galaxie jdou ještě dále. Z hvězdokupy se vytahují dlouhé a tenké proudy „přílivových ocasů“ (taktéž slapové ocasy, galaktické ocasy). Sledováním hvězd poblíž hvězdokupy Hyády pomohl dalekohled vesmírné astrometrické observatoře Gaia identifikovat ty, které se pohybují s hvězdokupou, a proto z ní pocházejí.

Vědci provedli počítačové simulace, aby identifikovali i ty hvězdy, které již dávno opustily Hyády a nemohly být zahrnuty do obecného seznamu kvůli velké vzdálenosti nebo rozdílům v rychlosti pohybu. To umožnilo předpovědět, které a kde přesně by měly být hvězdy v datech dalekohledu hledány, a identifikovat tisíce hvězd, které dříve patřily do hvězdokupy

Počet hvězd v jednom z ocasů zároveň nijak neodpovídal předpovědím modelů. To podle vědců naznačuje přítomnost nějakého masivního objektu, jehož přitažlivost aktivně ničí Hyády. Výpočty ukazují, že jeho hmotnost by měla dosáhnout 10 milionů hmotností Slunce. Astronomům se však dosud samotný objekt nepodařilo najít.