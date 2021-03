Vědci naznačili, že na Enceladu možná existují oceánské proudy

Enceladus je malý měsíc Saturnu, šestý největší a čtrnáctý nejvzdálenější od planety. Jeho průměr je jen asi 500 kilometrů. Předpokládá se, že pod ledem může Enceladus skrývat oceán kapalné slané vody, který existuje na úkor přílivových sil (vzorky kapalné vody tohoto oceánu byly odebrány sondou Cassini a výsledky studie byly zveřejněny již v roce 2014). Proto je studium tohoto měsíce důležité, protože může být kandidátem, na kterém může existovat mimozemský mikrobiální život.

Oceán Enceladu podle vědců ale není stejný jako na Zemi. Koneckonců, na naší planetě je relativně mělký, v průměru 3,6 kilometru hluboký. Pokrývá tři čtvrtiny zemského povrchu a je teplejší nahoře než v hloubce, kvůli oteplování slunečními paprsky. Na měsíci Saturnu je oceán na druhé straně velmi hluboký, odhaduje se, že je hluboký nejméně 30 kilometrů, pokrývá celý povrch Enceladu a v hloubce je teplejší než na povrchu.

Mezitím nová studie vědců z Kalifornského technologického institutu (USA) ukazuje, že na tomto měsíci mohou být oceánské proudy podobné těm na Zemi. Ledová kůra oceánu Enceladu je heterogenní: je známo, že na pólech je mnohem tenčí než na rovníku. Podle výzkumníků to naznačuje, že v oceánu se děje něco složitějšího než jednoduchá vertikální konvekce.

Tenké oblasti ledové kůry jsou pravděpodobně spojeny s intenzivním táním a ty tlusté - s intenzivním zamrzáním. Vědci naznačují, že v místech, kde je led pevnější, je oceán slanější, protože zmrzne jen voda a soli klesají dolů. Díky tomu je voda na dně hustší. V oblastech, kde je led tenčí, probíhá opačný proces. Na Zemi vedou takové jevy k různým oceánským proudům.

Tým vědců vyvinul počítačový model pro měsíc Enceladus, založený částečně na pochopení povahy podobných proudů na Zemi. Ukázalo se, že by na něm mohly být docela možné. Tato zjištění by mohla pomoci identifikovat místa, tedy ty nejpříznivější oblasti oceánu, kde by se mohl skrývat mimozemský život. Pokud tam ovšem existuje.

„Ideální kolébka“ pro vznik života

Dříve vědci z University of Campinas zjistili, že na jednom z největších měsíců Saturnu mohly vzniknout podmínky vhodné pro zrození života.

Podle výsledků výzkumu je povrch Titanu pokryt organickými uhlovodíky a také ledovou kůrou, pod kterou se nachází oceán. Oceán se nachází přibližně sto kilometrů pod povrchem měsíce.

Vědci přišli k závěru, že kdyby do měsíce narazil asteroid nebo kometa, mohlo by dojít k poškození ledové kůry, což by způsobilo smíšení vody a organiky ze vzniklého kráteru. To by podle vědců mohlo sloužit impulsem pro vznik nejjednodušších forem života. Teplá voda je totiž nejvhodnějším prostředím pro vznik života.