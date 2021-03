Americká armáda se rozhodla pomoci odblokovat Suezský průplav

Armáda pomůže vysvobodit kontejnerovou loď Ever Given, která uvízla na mělčině a zcela zablokovala provoz na obchodní cestě.

„Konzultujeme s našimi egyptskými partnery, jak můžeme co nejlépe pomoci,“ řekl jeden ze zdrojů televizního kanálu.

Uvedl, že Washington sám nabídl pomoc Káhiře s odblokováním kanálu.

Noviny Wall Street Journal již dříve s odvoláním na informované zdroje uvedly, že kontejnerová loď může být vytažena z mělčiny v sobotu, protože pokusy o osvobození lodi v pátek večer dosáhly podstatných výsledků. Podle zdroje probíhají práce na záchranu kontejnerové lodi „dobře“. „Můžeme ji uvést do pohybu dříve, než jsme čekali,“ řekl zdroj.

Kontejnerová loď Ever Given, která je 400 metrů dlouhá, 59 metrů široká a má nosnost asi 224 tisíc tun, patří japonské společnosti Shoei Kisen a provozuje ji tchajwanská společnost Evergreen Marine Corporation, najela 23. března na mělčinu na 151. kilometru Suezského průplavu během cesty z Číny do Rotterdamu. Příčinou bylo zhoršení viditelnosti v důsledku písečné bouře a orkánu, kvůli nimž posádka ztratila kontrolu nad řízením.

V důsledku toho byl uzavřen provoz na jedné z nejrušnějších námořních obchodních cest na světě. Podle odhadů Bloombergu Suezský kanál ztrácí 9,6 miliard dolarů denně.

Suezský průplav, který spojuje Středozemní a Rudé moře, je dlouhý 163 kilometrů. Na jeho podíl připadá 10–12 % světového obratu námořní nákladní dopravy. Kanál denně využívají desítky lodí, které směřují z Evropy do Asie a zpět, aniž by musely podnikat dlouhou cestu kolem Afriky.