Vědci vysvětlili, na co nejčastěji umírají kosmonauté

Jak víte, první kosmonaut planety Jurij Gagarin nezemřel na nemoc. Tragicky zahynul přesně před 53 lety - 27. března 1968 při zkušebním letu letadla MiG-15UTI. Podle ručiček palubních hodin bylo následně zjištěno, že k tragédii došlo přibližně v 10:31 moskevského času.

Údaje o úmrtích kosmonautů jsou uvedeny v tezích společné zprávy (RIA Novosti má k dispozici) vědců z Vědecko-výzkumného ústavu pracovního lékařství N. F. Izmerova, Federálního lékařského biofyzikálního centra A. I. Burnazjana a Ústavu biomedicínských problémů při Ruské akademii věd. Vědci se chystají představit svoji zprávu na mezinárodním sympoziu Člověk ve vesmíru, které se bude konat od 5. do 8. dubna v Moskvě.

Uvádí se, že studie analyzovala údaje 118 sovětských a ruských kosmonautů a období „pozorování“ tvořilo téměř 60 let (od 1. ledna 1960 do 31. prosince 2018). Do konce období zemřelo 37 lidí, uvádějí vědci.

Ukázalo se, že 48,65 % zemřelo na kardiovaskulární onemocnění a 27,03 % na zhoubné novotvary. Poměrně mnoho úmrtí souvisí s vnějšími příčinami - 16,22 %. Jiné příčiny byly zjištěny u 5,41 % úmrtí a jeden případ byl způsoben neznámou příčinou. Průměrný věk v době úmrtí byl 64,4 roku.

Vědci vytvořili skupiny sledovaných kosmonautů až do roku 1989. Zesnulí strávili na oběžné dráze 2155 dní z celkového počtu 14 749 dní, které připadají na 118 kosmonautů.

Autoři článku dospěli k závěru, že všichni zesnulí kosmonauti uskutečnili své lety na úsvitu kosmonautiky, proto lety byly krátké a nyní není k dispozici dostatek údajů k posouzení vlivu dlouhodobých letů do vesmíru na zdraví kosmonautů.