Von der Leyenová dostala „studenou sprchu“ od Německa, píše Bild. Země brzdí schválení koronavirového fondu EU

Tím, že prezident SRN dnes nemůže podepsat zákon o finanční pomoci EU na obnovu po koronaviru, si Německo podle deníku Bild připravilo opravdovou „studenou sprchu“ pro Ursulu von der Leyenovou, neboť její iniciativa se pořád potýká s problémy při realizaci. To se zřejmě nečekalo, zdůrazňuje deník.

Pochybnosti ohledně fondu EU pro boj s následky koronaviru přitom vznikly na nejvyšší soudní úrovni právě v domovské zemi šéfky Evropské komise.

Jak uvádí bulvár, německý prezident Frank-Walter Steinmeier zatím nemůže podepsat německý zákon ratifikující založení společného fondu EU, protože Ústavní soud musí nejprve zvážit žádost o dočasném nařízení v příslušné věci. Německý Ústavní soud to oznámil v pátek.

Německý soud nyní přijal takzvané prozatímní nařízení, které dočasně zakazuje německému prezidentovi podepisovat příslušný zákon. Odůvodnění soud v Karlsruhe zatím neposkytl, ale slíbil, že to udělá později.

Jak připomíná bulvár, návrh byl krátce předtím schválen ve Spolkové radě a ve čtvrtek i v Bundestagu. Takzvané povolení k vlastním prostředkům umožňuje Evropské komisi získat k dispozici fond na hospodářskou obnovu po koronaviru v hodnotě až 750 miliard eur. Z tohoto fondu by se pomoc 390 miliard eur měla rozdělit jako dotace a zbylých 360 miliard eur by bylo vydáno jako úvěr. Příjemci by tedy měli tyto prostředky vrátit Evropské komisi, která s jejich pomocí následně pokryje příslušné dluhy EU.

Tento projekt se však zrodil pod nešťastnou hvězdou, tvrdí Bild. Zásadním účelem fondu bylo, aby země, které potřebují finanční pomoc nejvíce, například Itálie a Španělsko, mohly získat peníze už na začátku roku 2021. Projekt však nejprve musí schválit všechny parlamenty zemí EU. Nicméně, kvůli tomu, že s tím některé státy nespěchají, může trvat měsíce, než se miliardové částky z fondu dostanou k adresátům.

Se zvláštním pesimismem se k tomu nedávno vyjádřil šéf vlády Chorvatska Andrej Plenkovič. Na otázku, kdy by Chorvatsko mohlo své první euro z fondu podpory EU utratit, premiér dané země odpověděl následovně: „Podle mých pocitů to bude možné až na začátku příštího roku.“

Podle něj je celý proces vcelku složitý. Plenkovič upozornil zejména na typickou unijní byrokracii:

„Musíme připravit plán, projekt, verifikaci, inzerát, implementaci, dokumentaci. Pokud to půjde rychleji, rádi tyto prostředky utratíme, ale pokud budeme realističtí…“

Na rychlé řešení otázky o fondu EU pro boj s koronavirem se tak spoléhat nejde, uzavírá věc německý bulvár Bild.