Krvavá jatka v Barmě: Ozbrojený konflikt si vyžádal 114 obětí během jednoho dne. Mezi zemřelými jsou i děti

Karenský národní svaz (KNU) oznámil, že stíhačky provedly útok na jednu z vesnic zhruba v osm hodin večer místního času. Obyvatelé vesnice tak museli uprchnout. Občanská společnost Karen Peace Support Network, která v této oblasti působí, uvedla, že během v útoku přišli dva lidé o život a další dvě osoby byly zraněny.

Daný letecký útok, který se zde uskutečnil, je v tomto regionu považován za nejvýznamnější za několik let.

Připomeňme, že KNU v roce 2015 podepsala. Ani to ale nezabránilo tomu, že od 1. února, kdy armáda svrhla zvolenou vládu premiérky Do Aun Schan Su Ťij, roste napětí. KNU má pod kontrolou jihovýchodní region. Za zmínku stojí i to, že Karenové jsou v Barmě nejpočetnější ve skupině 17 národnostních menšin. Přestavují zhruba sedm procent barmského obyvatelstva.

Pokud jde o region, v němž ke zmiňovanému útoku došlo, mluvčí Karen Peace Support Network poznamenal, že je odlehlý a je pravděpodobné, že obětí bude více.

Kromě toho KNU oznámila, že obsadila vojenskou základnu a usmrtila celkem deset vojáků. K útoku došlo ve chvíli, kdy junta, která se k moci dostala převratem, slavila Den ozbrojených sil přehlídkou v hlavním městě. Mluvčí vojenské junty na žádost o komentář ale nereagoval.

Zmiňme také to, že barmští vojáci dnes při zásazích proti účastníkům protestů proti převratu na několika místech země zabili asi 90 lidí. Protesty probíhají od února a dle Asociace na pomoc politickým vězňům (AAPP) si vyžádaly životy již více než 320 lidí.