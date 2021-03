Ruský kosmonaut vyfotil z ISS loď, která zablokovala Suezský průplav

Ruský kosmonaut Sergej Kuď-Sverčkov z paluby ISS vyfotil kontejnerovou loď Ever Given, která v úterý uvízla na mělčině v Suezském průplavu a úplně tak přerušila hlavní obchodní spojení mezi Asií a Evropou. Snímky zveřejnila státní společnost Roskosmos.

Jak uvedl kosmonaut, na záběrech je vidět, jak se „remorkéry snaží dostat obra zpátky do splavné části koryta”.

Одна из самых обсуждаемых новостей за последние несколько дней: происшествие в Суэцком канале. Огромный контейнеровоз #EverGiven сел на мель и заблокировал канал. Сейчас прикладываются все усилия, чтобы снять корабль с мели, и восстановить судоходство.



Tento pokus o uvolnění lodi však selhal, řekl Sputniku zdroj ve správě průplavu. Podle něj bylo včera v noci plánováno přesunout loď pomocí remorkérů během přílivu.

„Bohužel, dnes to nevyšlo. Dnes budou provedeny další bagrovací práce na prohloubení dna, příští pokusy se budou opakovat v neděli, kdy se očekávají vyšší přílivy,“ uvedl zdroj.

Další zdroj ve správě průplavu řekl Sputniku, že neexistují žádné informace o tom, kdy může být loď přesunuta, ale „o pokroku v tomto směru jsou pozitivní signály“.

Podle vedoucího Správy Suezského průplavu Usámy Rabea se kontejnerovou loď snaží dostat na mělčinu deset remorkérů, ale situaci komplikuje velikost lodě a počet kontejnerů na ní, neboť je jich kolem 18 tisíc. Očekává se, že dnes do Suezského průplavu dorazí další dva remorkéry z Nizozemska.

Příčina uvíznutí plavidla

Kontejnerová loď Ever Given, která je 400 metrů dlouhá, 59 metrů široká a má nosnost asi 224 tisíc tun, patří japonské společnosti Shoei Kisen a provozuje ji tchajwanská společnost Evergreen Marine Corporation, najela 23. března na mělčinu na 151. kilometru Suezského průplavu během cesty z Číny do Rotterdamu. Příčinou bylo zhoršení viditelnosti v důsledku písečné bouře a orkánu, kvůli nimž posádka ztratila kontrolu nad řízením.

V důsledku toho byl uzavřen provoz na jedné z nejrušnějších námořních obchodních cest na světě. Podle odhadů Bloombergu Suezský kanál ztrácí 9,6 miliard dolarů denně.

Suezský průplav

Suezský průplav, který spojuje Středozemní a Rudé moře, je dlouhý 163 kilometrů. Je jednou nejdůležitějších obchodních tras světa, která zkracuje cestu z Asie a Blízkého východu do Evropy a Ameriky. Podle odhadů amerického Úřadu pro energetické informace připadá na Suezský průplav 10 % námořní přepravy ropy a 8 % přepravy zkapalněného zemního plynu.

Kanál je obzvláště důležitý pro globální dodávky ropy. Deset procent globální ropy prochází kanálem a související plynovodní sítí a jde o důležitou trasu pro ruskou ropu, aby se dostala do Asie.

V loňském roce proplulo kanálem asi 19 000 lodí, což je v průměru 51,5 lodí denně, s čistou tonáží 1,17 miliardy tun.