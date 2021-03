Kamion firmy, jejíž plavidlo zablokovalo Suezský průplav, způsobil na dálnici v Číně obrovskou dopravní zácpu. Foto

Fotografie z místa nehody se staly virálními díky tomu, že kontejnerová loď Ever Given pronajatá tchajwanskou přepravní společností Evergreen Marine najela na mělčinu v Suezském průplavu.

Fotografie zveřejněné na sociálních médiích ukazují nákladní vozidlo s kontejnerem Evergreen blokujícím silnici, což je příčinou velké dopravní zácpy. Uživatelé upozorňují, že nákladní vůz a plavidlo mají stejné nápisy a také se odklonily od kurzu doprava a zastavily se pod úhlem přibližně 45°.

Kontejnerový vůz Evergreen během dopravní zácpy v Číně

Vykládka uvízlé lodě může začít v Suezském průplavu

Správa Suezského kanálu se připravuje na scénář vykládky uvízlé kontejnerové lodi Ever Given, uvedl v rozhovoru pro televizi Al-Arabiya šéf správy kanálu Usáma Rabía.

„Pracujeme nepřetržitě, abychom loď přesunuli dvěma způsoby - tažením a bagrováním,“ řekl Rabía a dodal, že se pokoušejí dosáhnout hloubky 18 metrů.

„Připravujeme se na třetí scénář - snížení nákladu na lodi. Třetí scénář je velmi složitý a bude trvat dlouho,“ zdůraznil.

Nehoda v Suezském průplavu

Kontejnerová loď Ever Given, která je dlouhá 400 metrů a má nosnost asi 224 tisíc tun, mířila z Číny do Nizozemska, ale 24. března najela na mělčinu na 151. kilometru Suezského průplavu a zcela ochromila provoz. Remorkéry se snaží loď přesunout z místa, ale zatím neúspěšně. Další pokus odborníci podniknou během příštího přílivu.

Na místo havárie v Suezském průplavu byli již dříve vysláni ze základny amerického námořnictva na Středním východě odborníci na prohlubování dna, uvádí CNN s odvoláním na zdroje Pentagonu.

„Konzultujeme s našimi egyptskými partnery, jak můžeme co nejlépe pomoci,“ řekl jeden ze zdrojů televizního kanálu.

Situaci komplikuje velikost lodě a počet kontejnerů na ní. Na palubě je více než 20 tisíc těžkých kontejnerů. Jedná se o jedno z největších plavidel ve své třídě.

Celkem 369 lodí čeká na průchod průplavem. Agentura RIA Novosti uvádí, že zácpa z nákladních lodí, které čekají ve frontě na vstup do Suezského průplavu kvůli uvízlé kontejnerové lodi, je viditelná dokonce 65 kilometrů od jižního vstupu do průplavu.

Vedoucí správy Suezského průplavu Usáma Rabía v sobotu uvedl, že jedním z důvodů incidentu v průplavu s kontejnerovou lodí Ever Given byla písečná bouře doprovázená silným větrem, nevylučuje však lidský faktor.

Suezský průplav spojuje Středozemní a Rudé moře a umožňuje vodní dopravě procházet oběma směry mezi Evropou a Asií bez obeplouvání Afriky. Průplav je dlouhý 160 kilometrů, široký 250 metrů a hluboký přes 20 metrů. Kanálem denně proplouvá asi 50 lodí.