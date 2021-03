Putin vysvětlil, proč se nenechal očkovat proti covidu-19 na kameru

„A to se musíme opičit, nebo co? Je nutné dělat to, co někde někdo dělá? Pravděpodobně ne,“ řekl ve vysílání televizního kanálu Rusko 1.

Prezident zdůraznil, že i když procedura probíhá za přítomnosti fotografů a kameramanů, v samotné stříkačce může být cokoliv.

„Vždyť pokud na takové úrovni chce tam někdo něco zfalšovat, někoho podvést, není to těžké. Můžete ukázat tuto injekci, ale ve skutečnosti si píchnout fyziologický roztok, nevím, cokoliv - kefír, nějaký pomerančový džus. <...> Dělám si legraci, samozřejmě, prostě vitamíny. No, podle mého názoru to není seriózní,“ dodal Putin.

Upřesnil, že po očkování se trochu necítil ve své kůži, ale to byl jediný vedlejší účinek.

„Ráno jsem se po očkování probudil, zdálo se mi, že cítím trochu slabost. Vzal jsem teploměr, změřil teplotu - teplota byla normální,“ dodal ruský prezident.

Putin také poznamenal, že tři dny po očkování nesportoval, pouze prováděl kontrastní koupele.

Podle jeho slov mu byla injekčně podána jedna ze tří ruských vakcín, ale která, ví jen on a jeho lékař. Putin zdůraznil, že nikomu neřekl název přípravku, ani místopředsedkyni vlády Taťjaně Golikové, ani ředitelce federální služby Rospotrebnadzor Anně Popovové.

Ruský prezident byl očkován 23. března, podle jeho tiskového tajemníka Dmitrije Peskova bude druhá injekce provedena za tři týdny.