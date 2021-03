Blinken oznámil, že USA hodlají jednat ve vztazích s Čínou z pozice síly. Vůči Rusku také plánují příslušné kroky

Peking v sobotu uvalil sankce na jednotlivce a organizace USA a Kanady, a to v reakci na rozhodnutí západních států o sankcích vůči čínským představitelům kvůli údajnému špatnému zacházení s ujgurskou menšinou. Americký ministr zahraničí Antony Blinken v rozhovoru pro CNN uvedl, že je dnes ve vztazích Číny a USA stále více viditelná konfrontace.

Americký ministr zahraničí Antony Blinken oznámil, že vztahy USA s Čínou zahrnují řadu „soupeřících, konkurenčních a kooperativních aspektů“, ale pokud se konfrontace mezi zeměmi začne i nadále zvyšovat, USA chtějí být schopni jednat z „pozice síly“.

Americký ministr zahraničí také vyjádřil předpoklad, že „řešení“ výzev, které představuje Čína, bude vyžadovat, aby USA vyvinuly komplexní přístup v koordinaci se spojenci.

Vztahy s Ruskem

V rozhovoru se Blinken rovněž dotkl vztahů s Ruskem a řekl, že Washington je blízko k ukončení přezkoumání údajných ruských „škodlivých aktivit“ a plánuje podniknout příslušné kroky. Varoval, že Rusko „zaplatí cenu“ za konflikt na Ukrajině, údajné ruské vměšování do amerických voleb, kybernetické útoky a situaci kolem vězněného opozičního blogera Alexeje Navalného.

„Viděli jsme plošně tyto různé příklady ruské agrese...A prezident jasně řekl, že tyto činy budou mít následky. V současné době právě dokončujeme hodnocení kyberútoku přes SolarWinds, vměšování do voleb a použití chemické zbraně při pokusu o vraždu Alexeje Navalného. Tohle jednání určitě bude mít následky. Nakonec i v NATO jsem slyšel, že existují společné obavy z jednání Ruska na hranicích, stejně jako i společný závazek postavit se proti němu,“ řekl Blinken.

K tématu plynovodu Nord Stream 2 Blinken uvedl, že USA vysvětlily svůj postoj svým německým spojencům a jsou připraveny uvalit na projekt nové sankce. Na otázku, zda by samotné USA byly schopné udělat něco pro to, aby projekt energetické infrastruktury nebyl dokončen, ministr řekl, že je to na těch zemích, které ho budují a snaží se ho dokončit.

„Nakonec, je to jen na těch, kteří se snaží plynovod vybudovat a dokončit. Jen jsme se chtěli ujistit, že náš postoj, náš odpor vůči plynovodu, je dobře pochopen,“ řekl.

Na adresu Ruska i Číny Blinken poznamenal, že věří v to, že koordinace se spojenci zefektivní akce USA.

„Ať už jde o Rusko, ať už jde o jiné země, které představují výzvu, jsme silnější a efektivnější, pokud jsme to schopni udělat koordinovaně. Právě v minulém týdnu jste viděli příklady koordinovaných sankcí ze strany Spojených států a Evropské unie, Velké Británie, Kanady, pokud jde například o Čínu a její porušování lidských práv v Sin-ťiangu. Viděli jste to i v případě Ruska. Ale my určitě podnikneme kroky nezbytné k obraně našich zájmů,“ řekl americký ministr zahraničí.