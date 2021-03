Egyptský prezident nařídil vyložit loď, která zablokovala Suezský průplav

Egyptský prezident Abdel Fattah el-Sisi nařídil vyložení kontejnerové lodi Ever Given, která zablokovala Suezský průplav, uvedl televizní kanál Extra News.

Kontejnerová loď Ever Given, která je dlouhá 400 metrů a má nosnost asi 224 tisíc tun, mířila z Číny do Nizozemska, ale 24. března najela na mělčinu na 151. kilometru Suezského průplavu a zcela ochromila provoz. Remorkéry se snaží loď přesunout z místa, ale zatím neúspěšně. Další pokus odborníci podniknou během příštího přílivu.

Na místo havárie v Suezském průplavu byli již dříve vysláni ze základny amerického námořnictva na Středním východě odborníci na prohlubování dna, uvádí CNN s odvoláním na zdroje Pentagonu.

„Konzultujeme s našimi egyptskými partnery, jak můžeme co nejlépe pomoci,“ řekl jeden ze zdrojů televizního kanálu.

Situaci komplikuje velikost lodě a počet kontejnerů na ní. Na palubě je více než 20 tisíc těžkých kontejnerů. Jedná se o jedno z největších plavidel ve své třídě.

Celkem 369 lodí čeká na průchod průplavem. Agentura RIA Novosti uvádí, že zácpa z nákladních lodí, které čekají ve frontě na vstup do Suezského průplavu kvůli uvízlé kontejnerové lodi, je viditelná dokonce 65 kilometrů od jižního vstupu do průplavu.

Vedoucí správy Suezského průplavu Usáma Rabía v sobotu uvedl, že jedním z důvodů incidentu v průplavu s kontejnerovou lodí Ever Given byla písečná bouře doprovázená silným větrem, nevylučuje však lidský faktor.

Suezský průplav

Suezský průplav, který spojuje Středozemní a Rudé moře, je dlouhý 163 kilometrů. Je jednou nejdůležitějších obchodních tras světa, která zkracuje cestu z Asie a Blízkého východu do Evropy a Ameriky. Podle odhadů amerického Úřadu pro energetické informace připadá na Suezský průplav 10 % námořní přepravy ropy a 8 % přepravy zkapalněného zemního plynu.

Kanál je obzvláště důležitý pro globální dodávky ropy. Deset procent globální ropy prochází kanálem a související plynovodní sítí a jde o důležitou trasu pro ruskou ropu, aby se dostala do Asie.

V loňském roce proplulo kanálem asi 19 000 lodí, což je v průměru 51,5 lodí denně, s čistou tonáží 1,17 miliardy tun.

Kosmonaut vyfotografoval uvízlou loď na mělčině z ISS

Na síti se objevil snímek uvízlé kontejnerové lodi Ever Given, který pořídil ruský kosmonaut Sergej Kuď-Sverčkov z ISS.

Kuď-Sverčkov vysvětlil, že na záběrech je vidět, jak se „remorkéry snaží přesunout obra z místa“.