Merkelová vysvětlila, za co se omluvila Němcům

Merkelová spolu s hlavami regionů dříve rozhodla o prodloužení velikonočních svátků, místo 2., 4. a 5. dubna budou mít občané volno od 1. do 5. dubna. Vyvolalo to ostrou kritiku opozice a také nepochopení ze strany podnikatelů, kterým to mohlo zkomplikovat práci. Merkelová pak toto rozhodnutí zrušila, přiznala, že to byla její vlastní chyba, a občanům se omluvila.

„Bylo to z dobrých důvodů, potřebovali jsme víc (pozn. restrikčních) opatření, nehledě na to, že si všichni uvědomovali nutnost něco udělat, se však poté ukázalo, že se to udělat nedalo. Uvedlo to mnoho lidí do rozpaků. Tohle jsem nechtěla, aby se lidé dostali do rozpaků v této svízelné situaci, proto jsem se omluvila,“ řekla Merkelová v rozhovoru pro televizi ARD v odpovědi na otázku, za co se kancléřka omluvila.

Merkelová ale stejně podporuje dodržování tvrdých restrikcí, také poznamenala, že regionální vlády musí plnit dohodnutá opatření.

„Jsme v těžké situaci. Před rokem jsem říkala: situace je vážná, berte to vážně. Situace v létě a také na počátku podzimu taková nebyla, dnes to však chci opakovat. Musíme překonat tuto třetí vlnu na posledním úseku pandemie, dokud nebude účinná vakcinace, ale nemáme dnes dostatek nástrojů… Spolkové země to musí zvážit, také to rovněž musím zvážit, jak to vše konkretizovat,“ prohlásila Merkelová.

Merkelová odůvodnila svůj názor ohledně nutnosti tvrdých restrikcí tím, že „britský“ kmen koronaviru změnil epidemiologickou situaci.

„Máme novou pandemii. Lidé říkají: čeho jsme dosáhli díky lockdownu? Kdybychom měli starý virus, pak by byl lockdown úspěšný, což jsme právě potřebovali, máme však nový virus, mnohem agresivnější, nakažlivější a smrtelnější, Proto potřebujeme ještě jednou podniknout úsilí, aby očkování bylo úspěšné. Než se to stane, musíme dělat to, co již víme, omezovat styk, pracovat doma, v krajních případech omezit možnost ho opustit,“ vysvětlila Merkelová.

Dříve byla karanténa v Německu prodloužena do 18. dubna. Za celou dobu pandemie bylo v zemi zaregistrováno přes 2,7 milionu případů nákazy koronavirem, zemřelo víc než 75,8 tisíce pacientů s potvrzeným covidem-19.