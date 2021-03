Čína obvinila USA z nátlaku na autory zprávy o původu covidu-19

Americké úřady se snaží vyvíjet nátlak na Světovou zdravotnickou organizaci (WHO) a autory zprávy o původu koronaviru. Oznámil to v pondělí 29. března mluvčí čínského ministerstva zahraničí Zhao Lijian.

„Čína odmítá nekonečná obvinění ze strany Spojených států a pokusy očernit Čínu v otázkách boje proti pandemii <...> Takovými prohlášeními chtějí Spojené státy vyvinout nátlak na skupinu odborníků WHO. Chtěl bych se tedy zeptat, jakou část zprávy napsala čínská vláda? Cožpak se čínská vláda snaží o manipulaci zajištěním všech podmínek pro společný výzkum?“ řekl na briefingu.

Lijian si také položil otázku, kdy se Washington stane „stejně otevřeným a transparentním“ při hledání zdroje koronaviru jako Peking, a zeptal se, jestli je možné přizvat odborníky WHO k provádění prověrek ve Spojených státech.

Americký ministr zahraničí Anthony Blinken 26. března uvedl, že země s určitými obavami čeká na zveřejnění zprávy WHO o covidu-19, protože na přípravě dokumentu se údajně podílely čínské úřady.

Dne 22. března WHO uvedla, že zveřejní zprávu, v níž se uvádí, že koronavirus může mít podobný původ jako virus, který způsobuje závažný akutní respirační syndrom. Jeho nosiči byli netopýři a k lidem se dostal prostřednictvím himálajských cibetek. Zároveň specialisté této organizace označili obchod se zvířaty v Číně za možnou příčinu vzniku koronaviru.

Odborníci WHO vytvořili celkem čtyři hlavní hypotézy možného původu koronaviru SARS-CoV-2. Zároveň pochybují o umělém původu koronaviru a jeho úniku z laboratoře.

Specialisté WHO přijeli do čínského města Wu-chan 14. ledna a strávili dva týdny v karanténě. Během této doby prováděli konzultace s čínskými specialisty pomocí video komunikace. 31. ledna navštívil tým WHO tržiště ve Wu-chanu. 7. února odborníci oznámili první výsledky své práce s tím, že na trhu našli „důležitá vodítka“, která pomohou při dalším vyšetřování.