Le Monde: Dobromyslná podoba Bidena skrývá jeho revoluční cíle

Podle jeho názoru se za neškodnou podobou skrývá politik, který chystá revoluci v americké ekonomice a hodlá skoncovat s konzervativní doktrínou, jež vládla v zemi od konce padesátých let minulého století.

Všichni se shodují v názoru, že na rozdíl od Ronalda Reagana není Joe Biden „velký řečník“, píše zpravodaj Le Monde ve Washingtonu Gilles Paris. Jeho první tisková konference 25. května byla formální, jako povinnost, kterou musel splnit, protože je to zvykem. Když uplynula hodina a akce se rozjela naplno, prezident najednou prohodil: „Dobře, chlapci, už musím jít, děkuji vám!“ a hned na to zmizel, připomíná autor.

Podle Parise se Joe Biden choval během samotné tiskové konference stejně jako v parodiích herce Dana Carveye, který výborně napodobuje řeč amerického prezidenta. Byla pronesena fráze Here is the deal (Jde o to, že) a odpovědi z několika částí, během kterých ztratil několikrát souvislost, a také nepodařené žerty, jako (když jsem přišel do Senátu USA, před 120 lety…) a stálé povídání o rodině Bidenových.

Tentokrát nemuseli Američané poslouchat historky o prezidentově otci a matce, ale o cestování jeho praděda, který připlul z Irska, píše Paris. Předek byl povolán, aby vysvětlil, že migranti ze Střední Ameriky pospíchají na hranici s Mexikem nikoli proto, že prezident je „hodný chlap“, ale proto, že se chtějí zachránit před hroznými životními podmínkami.

Tento obvyklý Bidenův obraz ve skutečnosti přispívá obrovským přínosem k jeho zájmům, protože prezidenta vždy podceňují, je přesvědčen autor článku. Podle jeho mínění skrývá dobromyslný a hodný obraz amerického lídra pokus nejstaršího prezidenta USA vykonat revoluci.

Tato revoluce již byla ztělesněna v gigantickém plánu podpory ekonomiky země přijatém na začátku tohoto měsíce, také 31. března má být znovu povzbuzena spolu s prezentací projektu velkých investic pod záštitou federální vlády skrytého pod „nevinnou a nejasnou formulací“: plán obnovení infrastruktury.

Novinář píše, že tyto návrhy mohou potenciálně znamenat konec konzervativní revoluce zahájené v roce 1957 románem Ayn Randové Atlasova vzpoura. Tato revoluce spočívala v radikální kritice státního zásahu, která donutila Ronalda Reagana v lednu 1981 prohlásit, že stát není „rozhodnutí, ale problém“. Demokraté později přiznali svoji ideologickou porážku tím, že tento postulát nezpochybnili.

Po čtyřiceti letech však pandemie dokázala nesprávnost Reaganova tvrzení, míní novinář. Úspěchu ve vývoji vakcín a vakcinace bylo dosaženo v mnohém díky federální vládě. Paris připomíná, že Bidenův předchůdce, republikán, „pokud toto slovo ještě něco znamená, jde-li o Donalda Trumpa“, také zasadil těžkou ránu dogmatům a začal přímo rozdávat Američanům šeky se svým jménem pouhých několik měsíců před prezidentskými volbami.

Aktivitám Joe Bidena nepřímo napomáhá také Čína, která hodila první světové velmoci technologickou rukavici, jež se také nedá odrazit bez systémového úsilí za podpory „velké vlády“, míní autor článku. Takže pro Bidenovy plány byla vytvořena příznivá půda, jenže revoluce je vždy riskantnější věc než nákup státních dluhopisů, píše na závěr washingtonský zpravodaj listu Le Monde.