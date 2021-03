Egyptské úřady uvedly příčinu incidentu s kontejnerovou lodí Ever Given

„Za to, co se stalo, odpovídá kapitán lodi, náš kanál je bezpečný,“ řekl s tím, že Egypt bude požadovat odškodnění od majitele plavidla.

Mamiš vyloučil možnost sabotáže na kontejnerové lodi, která předtím blokovala kanál. „Ne, ne, vůbec ne. Důvodem byl vítr a špatné povětrnostní podmínky,“ odpověděl na otázku o možnosti sabotáže na lodi, která by vedla ke změně jejího kurzu.

Zdroj Sputniku již dříve uvedl, že „krize s kontejnerovou lodí blokující Suezský průplav skončila, loď je odtahována směrem k Hořkým jezerům“.

„Byla zahájena navigace, karavany uvnitř kanálu začaly být taženy s pomocí lodivodů, abychom mohli začít uvolňovat Suezský průplav od lodí, které v něm čekají,“ řekl Mamiš.

Uvolnění kanálu bude podle jeho slov trvat maximálně 4 dny.

Kontejnerová loď Ever Given, která je 400 metrů dlouhá, 59 metrů široká a má nosnost asi 224 tisíc tun, patří japonské společnosti Shoei Kisen a provozuje ji tchajwanská společnost Evergreen Marine Corporation, najela 23. března na mělčinu na 151. kilometru Suezského průplavu během cesty z Číny do Rotterdamu. Příčinou bylo zhoršení viditelnosti v důsledku písečné bouře a orkánu, kvůli nimž posádka ztratila kontrolu nad řízením.

V důsledku toho byl uzavřen provoz na jedné z nejrušnějších námořních obchodních cest na světě. Podle odhadů Bloombergu Suezský kanál utrácel 9,6 miliard dolarů denně.

Suezský průplav

Suezský průplav, který spojuje Středozemní a Rudé moře, je dlouhý 163 kilometrů. Je jednou nejdůležitějších obchodních tras světa, která zkracuje cestu z Asie a Blízkého východu do Evropy a Ameriky. Podle odhadů amerického Úřadu pro energetické informace připadá na Suezský průplav 10 % námořní přepravy ropy a 8 % přepravy zkapalněného zemního plynu.

Kanál je obzvláště důležitý pro globální dodávky ropy. Deset procent globální ropy prochází kanálem a související plynovodní sítí a jde o důležitou trasu pro ruskou ropu, aby se dostala do Asie.

V loňském roce proplulo kanálem asi 19 000 lodí, což je v průměru 51,5 lodí denně, s čistou tonáží 1,17 miliardy tun.