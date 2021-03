„Vzali jsme na vědomí prohlášení ministra zahraničí Blinkena koncem minulého týdne. Pokud jde o naše stanovisko k projektu, tak ... naše stanovisko zůstává nezměněno,“ řekla Sasseová.

Blinken předtím v rozhovoru pro CNN uvedl, že Washington považuje Nord Stream 2 za „špatný nápad“ a bude i nadále zavádět sankce proti společnostem zapojeným do výstavby plynovodu. Na otázku, zda by samotné USA byly schopné udělat něco pro to, aby projekt energetické infrastruktury nebyl dokončen, ministr řekl, že je to na těch zemích, které ho budují a snaží se ho dokončit.

„Nakonec, je to jen na těch, kteří se snaží plynovod vybudovat a dokončit. Jen jsme se chtěli ujistit, že náš postoj, náš odpor vůči plynovodu, je dobře pochopen,“ řekl.

Podle Blinkena údajně Nord Stream 2 umožní Rusku „využívat energii jako donucovací nástroj“. Podle názoru americké vlády plynovod údajně „podkopává evropskou energetickou bezpečnost“.

Nord Stream 2

Společnost Nord Stream 2 předpokládá výstavbu dvou linek plynovodu s celkovou kapacitou 55 miliard krychlových metrů plynu ročně od ruského pobřeží přes Baltské moře do Německa. Proti projektu se aktivně staví Spojené státy, které propagují svůj zkapalněný zemní plyn v EU, a také Ukrajina a řada evropských zemí. USA v prosinci 2019 uvalily na plynovod sankce, v jejichž důsledku byla švýcarská společnost Allseas nucena zastavit pokládku.

Ruská federace opakovaně prohlašovala, že tento projekt je komerční a výhodný pro Evropu. Spolková republika Německo podporuje dokončení plynovodu a odmítá jednostranné extrateritoriální sankce USA.

Nyní stavba plynovodu dosáhla své konečné fáze. Podle dodavatele zbývá položit přibližně 148 kilometrů plynovodu z celkové délky jeho dvou linek 2 460 kilometrů: 120 ve vodách Dánska a 28 v Německu. Práce v Dánsku již začaly, tam pracuje Fortuna. Koncem března se k ní připojí pokladač potrubí Akademik Čerskij.

Předseda představenstva Gazpromu Viktor Zubkov minulý týden novinářům v Berlíně řekl, že Nord Stream 2 bude letos dokončen, je hotovo 90–92 %.