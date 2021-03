Vědci zjistili, jaké jsou nebezpečné následky zánětu dásní

Parodontitida je zpravidla zánět dásní související s infekcí, který může vést k poškození normální struktury tkání obklopujících zuby a ke ztrátě zubů. Již dříve vědecké práce opakovaně uváděly souvislost mezi hypertenzí a parodontitidou, dosud však nejsou k dispozici žádné konkrétní číselné údaje.

Vědci ze Stomatologického institutu UCL Eastman v Londýně spolu s kolegy z katedry zubního lékařství na Mezinárodní univerzitě v Katalánsku (Barcelona) provedli výzkum, jehož se zúčastnilo 250 dospělých lidí s těžkým zánětem dásní - když je více než 50 procent zubů postiženo paradentózou. Dalších 250 dospělých bez onemocnění dásní a dalších chronických onemocnění bylo zařazeno do kontrolní skupiny. Průměrný věk účastníků v obou skupinách byl 35 let.

Všichni účastníci podstoupili komplexní vyšetření, během něhož vědci zaznamenali všechny příznaky onemocnění dásní - plak, krvácení, přítomnost infikovaných kapes. Během vyšetření byly každému účastníkovi odebrány vzorky krve na přítomnost markerů zánětu - hladiny leukocytů a vysoce citlivého C-reaktivního proteinu a třikrát byl měřen krevní tlak.

„Pacienti s onemocněním dásní si často stěžují na vysoký krevní tlak, zejména s aktivním zánětem dásní nebo krvácením z dásní,“ uvádí tisková zpráva Americké kardiologické asociace slova první autorky článku, MUDr. Evy Muñoz Aguilerové ze Stomatologického institutu UCL Dental Eastman.

„Zvýšený krevní tlak je obvykle bez příznaků a mnoho lidí si možná neuvědomuje, že jim hrozí kardiovaskulární komplikace. Zaměřili jsme se na studium vztahu mezi těžkou parodontitidou a vysokým krevním tlakem u zdravých dospělých bez potvrzené diagnózy hypertenze.“

Možné východisko

Autoři zjistili, že onemocnění dásní je spojeno s vyšším rizikem hypertenze, bez ohledu na další rizikové faktory kardiovaskulárních onemocnění, jako je rodinná anamnéza, věk, index tělesné hmotnosti, pohlaví, etnická příslušnost, kouření a fyzická aktivita.

U lidí s paradentózou se dvakrát častěji vyskytoval vysoký krevní tlak v porovnání s lidmi se zdravými dásněmi - 14 procent a 7 procent. Měli také zvýšené hladiny glukózy, lipoproteinů s nízkou hustotou („špatného“ cholesterolu), vysoce citlivého C-reaktivního proteinu a leukocytů a snížené hladiny lipoproteinů s vysokou hustotou („dobrého“ cholesterolu).

„Tyto údaje svědčí o tom, že parodontální bakterie způsobují poškození dásní i zánětlivé reakce, které mohou ovlivnit vývoj systémových onemocnění, včetně hypertenze,“ říká další autor studie, MUDr. Francesco D'Aiuto, profesor parodontologie ve Stomatologickém institutu UCL Eastman. „Souvislost mezi onemocněním dásní a vysokým krevním tlakem však nastává dlouho před tím, než u pacienta dojde k hypertenzi. Náš výzkum také potvrzuje, že znepokojivě velký počet lidí neví o své možné diagnóze.“

Autoři se domnívají, že východiskem by mohlo být zavedení procedury oboustranného screeningu pacientů, a to jak u zubních lékařů, tak u kardiologů, která by umožnila včas zjistit míru rizika rozvoje hypertenze a parodontitidy a stanovit léčbu obou nemocí.