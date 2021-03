Známe tajemství správné přípravy kávy. Víte, jak si vychutnat tento lahodný nápoj?

Káva. Pro někoho každodenní nutnost, pro jiného příjemné zpestření dne. Tento kofeinový nápoj lze připravit na mnoho způsobů a každý si tak musí přijít na to, jak mu nejvíce chutná. Kvalitní káva je však základ úspěchu. Víte ale, jak tento lahodný mok co nejlépe připravit?

I když by se na první pohled mohlo zdát, že příprava kávy není žádné umění, nemusí to být nutně vždy pravda. Záleží totiž na jednotlivých způsobech. Důležitá je při přípravě ale zejména kvalitní káva, rozemletá na vhodnou hrubost, a voda správné teploty, případně tlaku.

Druhy kávy a pražení

Milovníci kávy jistě ví, že v dnešní době existuje hned několik druhů kávy. Výběr je tedy nemalý. Za nejznámější druhy tohoto nápoje je ale považována arabika a robusta. Tyto druhy se od sebe liší nejen tím, v jakém podnebí a v jaké nadmořské výšce se jim daří, ale i počtem chromozomů, které ovlivňují chuť.

„To je skutečná alchymie. Stačí malé rozdíly v teplotě nebo čase a káva bude mít ve finále úplně jiné aroma nebo chuť. Nesprávným způsobem pražení se dají zkazit i ta nejkvalitnější zrna,“ uvedl v rozhovoru pro aazdravi.cz pražič kávy Václav Faltus. Podle něj je právě správně upražená káva prvním krokem k úspěchu.

„Jediný správný způsob přípravy kávy neexistuje.“

Pokud jde o chuť, na tu mají vliv takové věci, jako co do sebe rostlina během růstu nasála, jak moc byla vystavena slunci, dešti či větru. Roli ale hraje i způsob jejího sběru a pražení.

O kávě promluvila také baristka Monika Matúšová. Ta se zaměřila například na způsob přípravy kávy, který může být ve světě různý. V Česku je dle ní zajímavé zejména to, že se zde všechny způsoby vzájemně prolínají.

„A to je dobře. Neexistuje jediný správný či originální způsob přípravy kávy. Ať si každý pije takovou, jaká mu chutná,“ uvádí odbornice.

Řeč přišla také na známé espresso a jeho chutě a vůně, které se z mletých kávových zrn dostávají pod vysokým tlakem správně zahřáté vody.

„Aby bylo espresso opravdu chutné, je nutné používat čerstvou, nezvětralou kávu, namletou na správnou hrubost,“ poznamenává Matúšová.

Nicméně, i zmiňovaná hrubost je dle ní velmi individuální a odvíjí se například od takových faktorů, jako je i výkon presso stroje či tlak. Baristka právě proto všem doporučuje, aby si pořizovali kávu, která má na obalu doporučený způsob přípravy a informace o chuťovém profilu. Díky tomu nešlápnete vedle. Upozorňuje i na to, že by lidé měli dbát na pravidelnou údržbu stroje, v němž kávu připravují. Pokud by jej totiž správně nečistili, nebo nedbali na ostrost nožů v mlýnku, mohla by káva časem začít chutnat jinak.

Při přípravě kávy stojí za pozornost také filtrace, během které se z kávy uvolní více kofeinu. Není tedy žádným překvapením, že filtrovaná káva vás doslova „nakopne“ touto povzbuzující látkou.

„Pokud chcete kávu filtrovat, je potřeba ji mít umletou hrubší,“ dělí se o rady baristka a dodává dalšíí podrobnosti: „Na její přípravu vždy zahřejte vodu, ale nepoužívejte ji úplně vařící, měla by mít okolo 95 °C.“

Cukr do kávy – ano nebo ne?

„Debaty o tom, zda je správná káva černo-černá, bez mléka a bez cukru nebo může být přislazená, s mlékem nebo smetanou, nejsou podle mě zcela namístě. Každý ať si dopřeje takovou kávu, jaká mu chutná. Cukr do ní například patří, protože dokáže zakrýt chuťové kanálky na stranách jazyka a pomáhá tak vyznít jiným chutím kávy. Vyzkoušejte si nejprve dát doušek černé kávy a pak doušek téže kávy s cukrem. Pokaždé se vám v ústech rozvinou jiné chutě,“ myslí si Matúšová.

Pokud nejste fanouškem chuti samotné kávy, můžete si tento nápoj doladit dle svého. Dnes totiž existuje spousta možností, a to nehovoříme jen o cukru. Někdy lze použít například kardamom.

I když někteří tvrdí, že mléko chuť nápoje zkazí, nemusí to tak nutně být: „Káva se určitě dá kombinovat s jinými chutěmi. Aktuálně je trendy na studeno překapávaná káva (tzv. cold brew), která se přidává i do míchaných drinků.“

Je tedy zcela na vás, jak si kávu vychutnáte. Pamatujte však na to, že základem je kvalitně upražená a čerstvá káva.