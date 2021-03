Neurolog prozradil, o čem svědčí náhlá závrať

Závrať může svědčit o různých problémech organismu. O tom, s čím to může být spojeno a jak můžeme pochopit, že musíme jít k lékaři, promluvil v rozhovoru pro Sputnik ruský neurolog, neurofyziolog a zdravotnický blogger Alexandr Budik.

Lidé si občas stěžují na to, že se jim točí hlava, když se například zvedají od stolu. To by je ale nemělo znepokojovat, řekl neurolog. Podle jeho slov je podobný krátkodobý pocit nejistoty sice nepříjemný, ale zcela fyziologický.

„Podobný stav je vyvoláván ortostatickou hypotenzí. V okamžiku, kdy se člověk zvedá z polohy vsedě, působením síly tíže zůstává jeho krev obrazně řečeno na místě, zatímco hlava se už zvedla, a srdce potřebuje nějaký čas, aby napumpovalo krev do hlavy. A proto v okamžiku, kdy se vnitřní systém organismu přizpůsobuje ke změněné poloze, může člověk pocítit menší zakolísání,“ podotkl Budik.

Ale když vzniká při závrati pocit otáčení, může to svědčit o problémech s vestibulárním ústrojím.

„Přestane-li mozek správně přijímat informace kvůli té či oné patologii, vzniká klamný pocit otáčení, a v tomto případě musí člověk jít k neurologovi,“ řekl Budik.

Varoval, že závrať může také signalizovat velmi vážné nemoci a situace, které ohrožují život. V tomto případě je doprovázena hrozivými symptomy, a je třeba neodkladně požádat o lékařskou pomoc.

„Pokud jde o situace, kdy může být ohrožen život, jsou to závratě doprovázené horečkou, bolestí hlavy, zvracením, poruchami ovládání rukou a nohou, kdy vzniká slabost. Když má člověk závrať po delší dobu, vidí, že se jeho obličej nějak zkřivil, že vznikla nějaká asymetrie, jsou to symptomy hrozivé, a je třeba navštívit neurologa,“ zdůraznil Budik.

Když má člověk silnou závrať, je třeba ihned zavolat záchranáře, zdůraznil odborník.