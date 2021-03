V Německu sdělili podrobnosti o zkoumání ruské vakcíny proti koronaviru Sputnik V

Vladimir Putin, Angela Merkelová a Emanuel Macron v úterý jednali pomocí videokonference. Během jednání lídři projednali možné spojení úsilí v boji proti koronaviru. Jak dříve uvedlo tiskové oddělení Kremlu, během rozhovoru se politici dotkli také otázek perspektivy registrace ruské vakcíny Sputnik V v Evropské unii, možných dodávek a společné výroby tohoto preparátu v zemích EU.

„Kancléřka Německa (Angela Merkelová), francouzský prezident (Emmanuel Macron) a ruský prezident (Vladimir Putin) projednali situaci s pandemií a v této souvislosti také možnost spolupráce v oblasti vakcín v závislosti na zhodnocení (ruské vakcíny) Sputnik V Evropskou agenturou pro léčivé přípravky. Toto hodnocení probíhá podle stejných norem, které jsou využívány vůči všem ostatním vakcínám,“ uvádí se ve zprávě.

Rakouské jednání o ruské vakcíně

Rakouský kancléř Sebastian Kurz v úterý prohlásil, že nejdůležitější věcí při používání vakcíny proti koronaviru by měla být c.

Podle něj by v otázce vakcín neměly existovat žádné geopolitické klapky na očích. Jedinou věcí, která by měla hrát roli, je podle něj to, jak účinná a bezpečná vakcína je, nikoli odkud pochází. „Proto jsme už od února v dobrém kontaktu s ruskou stranou (pozn. ohledně tématu Sputnik V,), za což jsem velmi vděčný,“ dodal.

Podle jeho slov by se navíc Rakousko, pokud obdrží další dávky vakcíny, mohlo brzy „vrátit do normálu a zachránit mnoho lidských životů a pracovních míst“.

Ruská vakcína Sputnik V

Dne 11. srpna 2020 Rusko jako první země na světě zaregistrovalo vakcínu proti covidu-19 vyvinutou v Ústavu epidemiologického a mikrobiologického výzkumu Nikolaje Gamaleji ve spolupráci s Ruským fondem přímých investic a Ministerstvem obrany. Vakcína dostala název Sputnik V.

Podle informací ze Státního rejstříku léčiv se přípravek vyrábí v podobě roztoku pro nitrosvalovou aplikaci. Očkování se provádí ve dvou etapách, nejdříve složkou I a o tři týdny později složkou II.

Jak oznámili na ruském ministerstvu zdravotnictví, toto dvojnásobné schéma umožní vytvořit dlouhodobou imunitu až na dva roky.

Zmiňme, že ruská vakcína Sputnik V již byla schválena v 58 zemích s celkovou populací přes 1,5 miliardy. Sputnik V je tak na druhém místě na světě, pokud jde o počet schválení přijatých vládními regulačními orgány.