Na nových konzolích si budete moci stáhnout update Zaklínače 3. Má být ještě lepší

Ačkoliv od vydání Zaklínače 3 již uběhlo pěkných pár let, konkrétně šest, stále je na úplném vrcholu žánru her na hrdiny (RPG). Podle všeho jsou zatím potvrzené ray-tracing a kratší nahrávací časy, a to nejen pro samotnou hru, ale i datadisky. Rovněž lze předpokládat, že součástí vylepšení hry bude i její rychlejší snímkování.

Nutno podotknout, že v herním světě je ještě poněkud zmatek, co to znamená pro hráče, kteří již vlastní hru na PlayStationu 4 a Xboxu One. Zatímco CDPR si všiml, že stávající majitelé obdrží bezplatný upgrade, marketingové materiály uvádějí pouze kompletní vydání RPG. Co to tedy znamená pro fanoušky, kteří si koupili základní hru? V současné době to zůstává záhadou.

​Připomeňme, že CD Projekt si vysloužil v loňském roce kritiku u svých fanoušků, a to zřejmě uspěchaným vydáním očekávaného Cyberpunku 2077. I přesto se však tento tým podepsal na jedné z nejlepších her poslední dekády.

Zaklínačova popularita

Co se týče této kauzy, pak za zmínku stojí, že v minulém roce stáhla společnost Sony PlayStation Store hru Cyberpunk 2077 . Vydání bylo jednou z nejočekávanějších událostí pro hráče po celém světě. Nutno podotknout, že hráči si však stěžovali na množství chyb a také malou kvalitu na starších konzolích. Na těch je podle hráčů hra jak nevzhledná, tak i pomalá a kromě toho problém zaznamenali také majitelé pomalejších počítačů.

Zaklínač se těší oblibě nejen ve formě videohry, ale také coby televizní zpracování. Televizní seriál Zaklínač je považován za jednu z nejúspěšnějších inscenací společnosti Netflix. První řada seriálu Zaklínač vyšla v prosinci 2019. Navazuje na sérii knih polského spisovatele Andrzeje Sapkowského napsaných v žánru fantasy. Knihy vypráví příběh lovce příšer Geralta z Rivie. V hlavních rolích hrají Henry Cavill, Freya Allanová, Joe Baty, MyAnna Buringová a Tom Canton.

V červnu 2020 společnost Netflix prozradila název druhé řady seriálu: The Witcher: Blood Origin (Zaklínač: Původ) a bude mít šest částí.