„Slovensko má příliš slabou tradici státnosti. Koupit ruské radary se neodváží.“ Čarnogurský uvedl něco i ke Sputniku V

Na začátku besedy od moderátora Tomáše Procházky padla zmínku o tom, že cestu z napjatých vztahů ve vládní koalici by mohl otevřít návrh Igora Matoviče, aby se novým předsedou vlády stal jeho kolega v hnutí Obyčejní lidé a nezávislé osobnosti Eduard Heger. Tuto iniciativu podpořily strany SaS, Za lidi i další vládní hnutí Sme rodina. Matovič má rovněž záměr si v novém kabinetu vyměnit funkci s ministrem financí Hegerem.

„Tak to samozřejmě není nikterak ideální řešení, ale já ho přesto vítám jako v dané chvíli to nejlepší, stále jde o lepší variantu, než kdyby vládla skrz svého pověřence prezidentka Čaputová,“ vyslovil se Čarnogurský a dodal, že pokud se strany dokážou dohodnout, může vláda fungovat dál.

Následně padla otázka, zda-li současná politická krize novodobé historie Slovenska převyšuje etapy Vladimira Mečiara nebo Róberta Fica.

Čarnogurský s tímto nesouhlasil, protože se jedná o krizi, která má zkrátka jinou povahu než ty předešlé.

„Paradoxně rychlé směřování Slovenska směrem kupředu se někdy děje chaoticky,“ poznamenal.

V této souvislosti poukázal na to, že se Matovič nedávno dohodl s maďarskou stranou, která mu zprostředkovala kontakt s Rusy kvůli dovezení vakcíny Sputnik.

„K tomu také došlo, ale maďarská strana si to vysvětlila tak, že to bude takzvaně něco za něco, takže maďarský ministr zahraničí navštívil primátora Komárna (což je Maďar) - a kde žije hodně Maďarů – a bez skrupulí s ním probíral vnitrostátní slovenský zákon o dvojím občanství, který Slovensko povolit nechce, protože v tu chvíli by sem po vzoru Turecka a Recipa Erdogana začali jezdit krajně pravicoví maďarští politici, aby řečnili na slovenských náměstích o tom, jak změnit hranice, když k maďarské národnosti se teď přihlásilo dalších X tisíc občanů, kteří by si takto zároveň mohli ponechat i slovenské občanství, ale v Maďarsku volit,“ vysvětlil podrobně detaily bývalý premiér SR.

Následně Čarnugurský podotkl, že slovenský ministr zahraničí si předvolal maďarského velvyslance, kterému předal diplomatickou nótu, a náležitě mu to vysvětlil.

„A vidíte, Igor Matovič tak v podstatě chaoticky a neplánovaně a na vlastní triko dosáhl paradoxně jak dovezení Sputniku, tak umravnění Maďarů. I tak se to u nás na Slovensku někdy dělá,“ konstatoval.

Nechybělo ani téma předčasných voleb, jejichž příznivcem Čarnogurský rozhodně není. Domnívá se, že by se tím nic nevyřešilo.

„Pokud by ale přece jen proběhly volby, tak daleko nejsilnější je v současné době podle preferencí v průzkumech Pellegriniho strana, takže Pellegrini by patrně byl tím, kdo by byl pověřen, aby sestavil novou vládu,“ podotkl.

Podle jeho slov zůstává otázkou, zda by se mu to dle výsledků voleb mohlo vůbec povést.

Zazněl komentář i k osobě Igora Matoviče, který má po jednom roce vládnutí jako premiér podle průzkumů podporu zhruba 17 procent Slováků.

„Ta očekávání spojená s touto vládou byla možná až příliš velká – a teď je o to kritičtěji lidmi a hlavně médii hodnocena. Na druhé straně, když jsem hovořil o možnosti nástupu Pellegriniho, tak ten by určitě velmi modifikoval současná trestní stíhání, která po kauze Kuciak odstartovala už předešlá vláda a Matovič sám slíbil, že v nich bude pokračovat a očistí Slovensko od korupce – to byl jeho hlavní cíl číslo jedna,“ zdůraznil slovenský expremiér.

Dále vyzdvihl, že i mezi soudci jsou dnes velké stížnosti na styl a řízení těch trestních stíhání, která jsou podle kritiků vedená hodně na reklamu pro Matoviče, a teprve pak jako skutečné justiční případy.

„O tom svědčí i to, že do této chvíle, pokud policie šla někoho zatknout, tak už tam byli připravení v houfu novináři,“ přišel s dalším argumentem politik

V závěrečné části Procházka poukázal na to, že v Česku se právě řeší problém dostavby Jaderné elektrárny Dukovany, kde se bojuje proti Číně a Rusku. Novinář připomněl, že se na Slovensku vlastně děje něco podobného, protože dosluhují staré sovětské radiolokátory, ale vláda se neobrátila na Rusko, ale na Izrael, kterému za 17 radiolokátorů zaplatí 148 milionů euro.

Moderátor se zajímal o to, jak Čarnogurský vnímá logiku a strategii zadání této zakázky.

„Kladu si otázku, proč neoslovit Rusy, kteří tu techniku tady budovali a dobře ji znají – a myslím, že by to bylo daleko výhodnější. Ale Slovensko má příliš slabou tradici státnosti, aby bylo schopné se postavit těm megatrendům, které preferují vše západní. Jinými slovy: Slovensko se prostě neodváží koupit ruské radary. A to, že máme na Slovensku ruskou vakcínu, to je paradoxně vítězství téměř tajného Matovičova soukromého plánu, protože jinak by to zcela určitě vůbec neprošlo,“ prohlásil politik.