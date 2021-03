„Američtí digitální giganti znásilnili svobodu slova.“ Maria Zacharovová se pustila do USA kvůli ruské televizi

„Americký videohosting YouTube zablokoval účet arabské verze televizního kanálu RT. Auditorium tohoto informačního zdroje, které činí 5,5 milionu sledujících, se bez objasnění důvodů ocitlo odloučeno od materiálů kanálu,“ uvedla na svém Facebooku Zacharovová.

Podle jejího názoru se jedná o další pokus o cenzuru ze strany amerických společností, které se tímto způsobem snaží zmenšit konkurenceschopnost ruského kanálu.

„S ohledem na to, že RT je pravidelně terčem bezprecedentního tlaku v západních zemích, kde se pomocí takových nečistých metod snaží konkurovat s populárním televizním kanálem, předpokládám, že se jedná o další akt cenzury ze strany amerických platforem,“ myslí si Maria Zacharovová.

Mluvčí ruského ministerstva dodala, že americké komerční společnosti znásilňují svobodu slova.

„Už jsem unavená z neustálého opakování známých politicky korektních frází. Proto budu mluvit přímo: Američtí digitální giganti znásilnili svobodu slova. Přesně tohle se stalo, a nic jiného. Pro americké elity je to normální věc. To, co Američané umožňují dělat svým monopolistům uvnitř vlastní země, je jejich věc. Nejprve desítky let „nevidí“ problémy, ale následně začínají provádět globální kampaně typu BLM a metoo,“ napsala na svých sociálních sítích Zacharovová.

„V daném případě ale to není americká jurisdikce. Co se ještě musí stát, aby začalo být jasné: Kvůli americkému znásilňování práv žurnalistů a svobody slova svět „nemůže dýchat“. Jediné rozumné vysvětlení podobného násilí a honu na čarodějnice zní – to udělali „vnitřní američtí teroristé“," dodala.

Blokace RT

Hlavní redaktorka MIA Rossia Segodnia a RT Margarita Simoňanová informovala, že YouTube zablokoval účet arabské verze RT.

V průběhu posledních měsíců zahraniční platformy často blokují účty ruských médií. Například Facebook zablokoval bez vysvětlení účet agentury Baltnews. Twitter v minulosti zablokoval ve vyhledávání zprávy ruské agentury RIA Novosti. Podobně zablokoval Twitter i účty RT a Sputniku.