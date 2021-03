Vozítko Curiosity pořídilo pro NASA nové selfie

Na snímku je vidět samotné vozítko a také panorama Marsu. Získané fotografie pomohou odborníkům studovat geografii a horniny planety.

Web NASA poznamenává, že se panorama skládá ze 60 fotografií z kamery MAHLI, která je umístěna na ovládacím manipulačním zařízení vozítka, a 11 snímků z jiné kamery, Mastcam, která je nahoře na vozítku.

Podle mise mělo vozítko prorazit díry, aby vědci mohli studovat složení terénu. Rover hledá nontronit, jílový minerál, který dříve zaznamenaly orbitální aparáty. Stroj vyvrtal otvory, vytáhl vzorek horniny a umístil jej do své speciální přihrádky.

Vědci doufají, že výzkum pomůže při studiu planety, včetně důvodů, proč se Mars změnil na pouštní planetu.

Snímky z vozítka Perseverance

Nové snímky Marsu zveřejnila také NASA, a to ty, které pořídilo výzkumné vozítko Perseverance. Rover Perseverance přistál poblíž kráteru Jezero na Marsu 18. února. Samotná mise roveru Mars 2020 odstartovala ze Země loni v červenci. Páté vozítko v historii NASA je vybaveno sedmi vědeckými přístroji pro studium struktury a geologie planety.

Přistání na Marsu je vždy rizikové, povede se pouze 40 procentům podobných misí. Pro vědce je největší výzvou atmosféra sousední planety. NASA uvedla, že od vozítka dostala signál , což svědčí o úspěšném přistání.

Jak uvedl tým v řídícím středisku, poslední a technicky náročná fáze letu od vstupu do horních vrstev atmosféry přes sestup po přistání představovala „sedm hororových minut čekání“. Šlo o řadu automatických akcí.

Při přistání na rudou planetu musel tepelný štít ochranného pouzdra zvládnout až 1 300 stupňů Celsia. Rover na samotnou planetu dosedl pomocí lan. Tři minuty po přistání Perseverance odeslal první černobílý snímek Marsu.

Vozítko přistálo v kráteru Jezero, kde před 3,5 miliardami let byla voda. Podle vědců tam tedy mohli žít mikrobi.

„Pokud někdy život na Marsu byl, tak by právě tady byly stopy. Je to naše nejlepší šance,“ uvedla Glazeová.

Vozítko Perseverance také veze malou helikoptéru, která by měla provést první lidmi kontrolovatelný let na jiné planetě. Cílem mise je také sbírání vzorků hornin, které by příštími misemi měly být dopraveny na Zemi.